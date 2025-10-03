Aeropuerto de Tulum, galardonado con premio International Top 25 Airports 2025

GENERANDO AUDIO...

Foto: Aeropuerto Internacional de Tulum.

El Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” vivió un momento histórico al recibir el prestigioso galardón International Top 25 Airports 2025, que lo posiciona oficialmente entre los 25 mejores aeropuertos a nivel mundial.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Foto: Aeropuerto Internacional de Tulum.

Entregan galardón a Aeropuerto Internacional de Tulum

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en las propias instalaciones del aeropuerto, en un evento que reunió a autoridades, colaboradores y representantes del sector aeronáutico. Este premio es resultado de un riguroso proceso de evaluación que considera criterios fundamentales como la calidad de productos y servicios, la atención al cliente, la satisfacción del personal, el estado de las instalaciones, el impacto en la comunidad y el valor aportado a la industria aeronáutica internacional.

La distinción fue otorgada por la organización International Top 25, que desde 2014 se dedica a destacar a las mejores empresas del mundo en diversos sectores como la hotelería, la gastronomía, el bienestar y, por supuesto, la aviación. Su misión es ofrecer al público una guía confiable para descubrir establecimientos y servicios excepcionales en todo el mundo.

El Aeropuerto Internacional de Tulum fue seleccionado no solo por su sobresaliente desempeño operativo, sino también por su firme compromiso con la innovación, la mejora continua y la experiencia del pasajero. Este reconocimiento refuerza su imagen como un referente de calidad, eficiencia y servicio dentro del panorama aeroportuario global.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Otro caso en La Pastora: Profepa investiga el estado del elefante “Monty”]

Foto: Aeropuerto Internacional de Tulum.

Además, recibir este premio representa una oportunidad invaluable para seguir fortaleciendo la conectividad de la región, atrayendo a viajeros que valoran la seguridad, la tecnología y la excelencia en el servicio. El A.I. Tulum reafirma así su compromiso con el desarrollo del sector aéreo, no solo a nivel local, sino también nacional e internacional.

Este reconocimiento consolida al Aeropuerto Internacional de Tulum como una de las principales puertas de entrada al sureste mexicano y como un motor de crecimiento para la economía regional.

La difusión de este logro no solo fortalece la imagen institucional del aeropuerto, sino que lo posiciona como un actor clave en el turismo y la movilidad en México, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa y el servicio de clase mundial.