Cae Abelsasar “N”, relacionado con el asesinato de tres taxistas en Playa del Carmen

GENERANDO AUDIO...

Traslado de Abelsasar “N” tras su detención en Tabasco. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre la detención de Abelsasar “N”, sujeto relacionado con el asesinato de 3 taxistas el pasado mes de julio en Playa del Carmen. La aprehensión se ejecutó en el municipio de Centla, en Tabasco, gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Fiscalía General de Tabasco.

Detienen a Abelsasar “N”, acusado de participar en el asesinato de 3 taxistas en Playa del Carmen

A Abelsasar “N” lo detuvieron en la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, en un punto de control a la altura del kilómetro 8. El sospechoso conducía un vehículo sin placas a exceso de velocidad y se impactó contra los señalamientos.

Durante la inspección de rutina se detectó que llevaba consigo hierba similar a la marihuana y se le detuvo por delitos contra la salud. Al checar su identidad en la base de datos de Plataforma México, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión por su posible participación en el asesinato de tres taxistas en Playa del Carmen.

Al detenido lo trasladaron al estado de Quintana Roo y tras los exámenes médicos de rigor, quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente en Playa del Carmen, para definir su situación jurídica.

[TE PUEDE INTERESAR: Queman garita en Cozumel para exigir justicia por militar que abusó de una niña]

Hace un par de meses, a finales de julio, la FGE encontró los cuerpos sin vida de tres taxistas, dos de ellos tenían reporte de desaparición. El hallazgo ocurrió en la carretera federal 307, en el municipio de Playa del Carmen.

De acuerdo con las investigaciones, los conductores estarían relacionados con el narcomenudeo en la Riviera Maya; por otra parte, medios locales informaron que los cuerpos presentaban huellas de tortura.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]