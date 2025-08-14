Caravanas de Bienestar Animal abren registro en Cancún
El Gobierno de Quintana Roo abrió el registro para la Caravana de Bienestar Animal en la ciudad de Cancún. Este programa ofrece atención médica gratuita a mascotas, como esterilizaciones, vacunas antirrábicas, entre otros servicios. La cita es el próximo lunes 18 de agosto en el Domo Cedro SMZ.
Este lunes 18 de agosto inicia el registro de la Caravana de Bienestar Animal en Cancún, Quintana Roo. Los interesados deben acudir al Domo Cedro SMZ 260 (prado norte), en un horario de 14:00 a 18:00 horas.
Éstos son los requisitos para registrarse; recuerda que el trámite no tiene ningún costo:
- Comprobante de domicilio y copia de identificación oficial
- Se registrará a una mascota por persona (sólo mayores de edad)
- Deberán llevar a su mascota limpia, con correa y, de ser necesario, con bozal
- Cupo limitado a 300 mascotas
Las esterilizaciones se realizarán los días 19, 20 y 21 de agosto. Esos días también hay que cumplir con una serie de requisitos:
- Las mascotas deben estar saludables y limpias el día de la esterilización
- Llevar una toalla para tu mascota el día de la esterilización
Además de la esterilización, también se ofrecerán los servicios gratuitos de desparasitaciones, vacunas antirrábicas y asesorías médicas veterinarias.