“Comemos Tod@s” en Quintana Roo: anuncian fecha de entrega de paquetes alimentarios

La gobernadora Mara Lezama anunció que del 29 de septiembre al 22 de octubre se realizará la entrega de los paquetes alimentarios de “Comemos Tod@s”, el programa del Gobierno de Quintana Roo que entrega productos de la canasta básica, además de un depósito bimestral para la compra de alimentos.

Fechas de entrega de los paquetes alimentarios de “Comemos Tod@s”

A partir del próximo lunes 29 de septiembre comienza la entrega del apoyo alimentario correspondiente al cuarto bimestre de 2025. Los beneficiarios deberán acudir a los Centros del Bienestar para recibir su paquete, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La fecha de entrega varía en cada uno de los municipios del estado:

Isla Mujeres: 29 de septiembre

29 de septiembre Puerto Morelos: 30 de septiembre

30 de septiembre Bacalar: 30 de septiembre al 3 de octubre

30 de septiembre al 3 de octubre Lázaro Cárdenas: 1 de octubre

1 de octubre Tulum: 1 y 2 de octubre

1 y 2 de octubre José María Morelos: 1 y 2 de octubre

1 y 2 de octubre Benito Juárez: 2 al 22 de octubre

2 al 22 de octubre Cozumel: 3 y 6 de octubre

3 y 6 de octubre Felipe Carrillo Puerto: 3 al 10 de octubre

3 al 10 de octubre Othón P. Blanco: 6 al 15 de octubre

6 al 15 de octubre Playa del Carmen: 7 al 16 de octubre

Anuncian fechas del tercer depósito de 2025 para los beneficiarios de “Comemos Tod@s”

Esta semana se lleva a cabo el tercer depósito del año para los beneficiarios del programa “Comemos Tod@s”. Desde el pasado 23 de septiembre y hasta el próximo viernes 26, se realizará el depósito de mil 420 pesos en la tarjeta electrónica.

Con este beneficio puedes adquirir productos de la canasta básica en las tiendas participantes: Soriana, Súper Aki y Willys.

Los beneficiarios pueden ingresar al sitio wuzi.mx/programas-sociales para darle seguimiento al depósito. También se puede consultar el saldo de la tarjeta electrónica, movimientos o desactivar la tarjeta en caso de robo o extravío, comunicándose al teléfono 998-387-0944.

