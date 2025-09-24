“Comemos Tod@s” en Quintana Roo: anuncian fecha de entrega de paquetes alimentarios

| 12:06 | J. Luis Márquez | Uno TV
Entrega de paquetes alimnetarios de "Comemos Tod@s".
Entrega de paquetes alimentarios de “Comemos Tod@s”. Foto: X @MaraLezama

La gobernadora Mara Lezama anunció que del 29 de septiembre al 22 de octubre se realizará la entrega de los paquetes alimentarios de “Comemos Tod@s”, el programa del Gobierno de Quintana Roo que entrega productos de la canasta básica, además de un depósito bimestral para la compra de alimentos.

Fechas de entrega de los paquetes alimentarios de “Comemos Tod@s”

A partir del próximo lunes 29 de septiembre comienza la entrega del apoyo alimentario correspondiente al cuarto bimestre de 2025. Los beneficiarios deberán acudir a los Centros del Bienestar para recibir su paquete, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La fecha de entrega varía en cada uno de los municipios del estado:

  • Isla Mujeres: 29 de septiembre
  • Puerto Morelos: 30 de septiembre
  • Bacalar: 30 de septiembre al 3 de octubre
  • Lázaro Cárdenas: 1 de octubre
  • Tulum: 1 y 2 de octubre
  • José María Morelos: 1 y 2 de octubre
  • Benito Juárez: 2 al 22 de octubre
  • Cozumel: 3 y 6 de octubre
  • Felipe Carrillo Puerto: 3 al 10 de octubre
  • Othón P. Blanco: 6 al 15 de octubre
  • Playa del Carmen: 7 al 16 de octubre

[TE PUEDE INTERESAR: Pensiones del Bienestar: apellidos que cobran del 22 al 25 de septiembre]

Anuncian fechas del tercer depósito de 2025 para los beneficiarios de “Comemos Tod@s”

Esta semana se lleva a cabo el tercer depósito del año para los beneficiarios del programa “Comemos Tod@s”. Desde el pasado 23 de septiembre y hasta el próximo viernes 26, se realizará el depósito de mil 420 pesos en la tarjeta electrónica.

Con este beneficio puedes adquirir productos de la canasta básica en las tiendas participantes: Soriana, Súper Aki y Willys.

Los beneficiarios pueden ingresar al sitio wuzi.mx/programas-sociales para darle seguimiento al depósito. También se puede consultar el saldo de la tarjeta electrónica, movimientos o desactivar la  tarjeta en caso de robo o extravío, comunicándose al teléfono 998-387-0944.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Francotirador ataca centro de ICE en Dallas: dos muertos y dos heridos

Estados Unidos

Francotirador ataca centro de ICE en Dallas: dos muertos y dos heridos

Fiscalía de CDMX confirma que músicos colombianos salieron de la capital rumbo al Edomex

Ciudad de México

Fiscalía de CDMX confirma que músicos colombianos salieron de la capital rumbo al Edomex

“Pido justicia para mi hija, sometida a una cirugía que no pidió”: denuncia padre de Paloma Nicole en Durango

Durango

“Pido justicia para mi hija, sometida a una cirugía que no pidió”: denuncia padre de Paloma Nicole en Durango

Tylor Chase, actor de Nickelodeon, vive en situación de calle: tiktoker lo capta en video

Entretenimiento

Tylor Chase, actor de Nickelodeon, vive en situación de calle: tiktoker lo capta en video

Etiquetas: