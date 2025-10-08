Denuncian a policías de Tulum que piden “mordida” con terminal

GENERANDO AUDIO...

Investigan a policías de Tulum por extorsión. . Foto: Archivo/Ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Tulum, Quintana Roo, investiga el caso de unos policías acusados de utilizar una terminal bancaria para pedir “mordida” a turistas extranjeros.

Denuncian a policías por extorsión con terminal bancaria

La semana pasada, turistas estadounidenses denunciaron que policías de Tulum los pararon para una revisión de rutina y, al ver que tenían una licencia de conducir digital, les pidieron mil 100 dólares (alrededor de 22 mil pesos) para evitar ser detenidos.

Los elementos de la SSPC argumentaron que el único documento válido es la licencia física, y si no la presentaban, serían arrestados por 36 horas. Debido a que sólo tenían el documento digital y su vuelo salía al día siguiente, se vieron obligados a pagar.

Lo que más llamó la atención es que los oficiales tenían una terminal bancaria para cobrar. En total, a los turistas les hicieron dos cobros, uno por 273.75 dólares y otro por 820.75 dólares. Las transacciones se hicieron a nombre de la cuenta “SSCTulum” con una terminal de la empresa Clip.

Sobre estos hechos, Edgar Aguilar Rico, titular de la SSPC de Tulum, informó el día de ayer en conferencia de prensa que, aunque no existe una queja formal por parte de los afectados, la SSPC ya presentó una denuncia por el delito de extorsión ante la Fiscalía de Quintana Roo.

La Fiscalía ya inició la carpeta de investigación para sancionar a la persona o personas que resulten responsables. Hasta el momento, no hay ningún policía detenido por este caso de extorsión.

