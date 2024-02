¡Otra vez en la polémica! Denuncian a Roberto Palazuelos por apropiarse de un terreno en Tulum

La empresaria Lizbeth Romano presentó una denuncia contra Roberto Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Al también político se le acusa de apropiarse ilegalmente de un predio en Tulum, Quintana Roo.

Mediante un video, Lizbeth Romano expuso que tuvo que viajar hasta la CDMX para presentar la denuncia contra Roberto Palazuelos porque en Quintana Roo tiene varios juicios en contra del actor. Hasta el momento, las autoridades del estado no han resuelto ninguno de ellos.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 26 de marzo de 2021, la empresaria fue despojada de un hotel y un restaurante ubicados en Tulum. Lizbeth Romano acusa que nunca vio una orden judicial; además, ella y sus trabajadores fueron golpeados durante el operativo.

Lizbeth Romano menciona que este despojo es ilegal porque Palazuelos tenía una medida cautelar, emitida por el Tribunal Agrario, que le impedía modificar la situación del predio. Aun así, el actor abrió un nuevo juicio en la CDMX, sin avisarle al juez que ya tenía una notificación por parte de las autoridades.

“Hoy el RAN (Registro Agrario Nacional) lo desmiente. Sus papeles no tienen ninguna validez. Son falsos los papeles con los que él sustenta los predios en la zona hotelera de Tulum . No hay nada registrado a su nombre en el ejido José María Pino Suárez”.

Por su parte, Roberto Palazuelos aludió indirectamente al pleito legal que tiene en Tulum mediante un mensaje en X (antes Twitter). En la publicación, el “Diamante negro” asegura que son ataques de sus opositores que buscan desacreditarlo de mira a las próximas elecciones.

“A unos días de mi registro, van a tratar lo que sea por no competir conmigo, pero no van a poder. Lo que quieren es bajarme, pero sólo me suben”.

Publicó Palazuelos.