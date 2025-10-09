Denuncian desplome de turismo de Tulum

GENERANDO AUDIO...

La ciudad de Tulum, en Quintana Roo, atraviesa una de sus peores crisis turísticas en años recientes. Hoteleros y prestadores de servicios han denunciado que la ocupación ha caído de forma drástica, asegurando que sus negocios están “completamente en cero“.

Jesús García, encargado del Hotel Chilam Balam, afirmó que ni siquiera los eventos que ha organizado el municipio han logrado atraer a los turistas. La falta de movimiento es crítica, especialmente porque esperaban mejoría con la apertura de más playas públicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sargazo y altos cobros, ¿por qué cayó el turismo en Tulum?

Los empresarios del sector señalan que esta crisis se debe a varios factores que están afectando la reputación del destino. Entre los principales problemas están:

El exceso de sargazo en las costas.

en las costas. La corrupción y la mala atención al visitante.

y la al visitante. Las restricciones y los altos cobros para entrar a algunas playas públicas.

Luis Ramos, quien se dedica a la renta de motos y bicicletas, destacó que la situación empeoró con el llamado Parque del Jaguar, pues ahora los turistas no pueden acceder a zonas como Playa Paraíso sin pagar una tarifa elevada o sin poder ingresar sus propias bebidas.

Ingresos de tour operadores caen 85%

La situación ha impactado fuertemente a quienes ofrecen tours. Enrique Ventura, tour operador, explicó que sus ingresos se han reducido casi por completo.

Aseguró que sus ganancias ahora representan solo entre un 15% y un 20% de lo que obtenían normalmente. Esto refleja la gravedad de la crisis que atraviesa el sector en Tulum.

El gobierno de Tulum negocia para mejorar el acceso

Pese a las múltiples denuncias, algunos turistas recientes aseguran que su experiencia ha sido positiva. Rosendo Duarte, un visitante de Hermosillo, afirmó que el trato y la recepción han sido “excelentes”.

[TE PUEDE INTERESAR: Influencer denuncia que taxistas de Cancún le cobraron 10 mil pesos por un viaje de 30 minutos]

Mientras tanto, el gobierno municipal de Tulum ha iniciado negociaciones con los hoteleros. El objetivo es permitir el libre acceso a las playas sin necesidad de un cobro o consumo mínimo en los establecimientos, buscando con ello contrarrestar la crisis y atraer de nuevo a los turistas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]