Despiden a la pequeña Aitana; murió aplastada por un elevador

Los restos mortales de la pequeña Aitana Betzabé, la menor de seis años que murió al ser aplastada por un elevador en la clínica 18 del IMSS en Playa del Carmen, fueron velados este miércoles en la comunidad maya de Tinum, en Yucatán.



Hasta la casa de su abuelo llegaron familiares, amigos y conocidos, para darle el último adiós.



Su cuerpo fue trasladado la madrugada del miércoles hasta Tinum, la población de donde es originaria su familia.



Aitana cursaba el primer grado de primaria y cumpliría siete años en octubre.



Hace unos días había sido ingresada al hospital del IMSS en Playa del Carmen por síntomas de dengue y sus familiares esperaban el alta médica.

“Aproximadamente a las 2 de la mañana de ayer me habla mi hermano y me dice: Carnal, gracias a dios ya a mi hija le van a dar el alta, nada más van a hacer el último estudio. Es cuando proceden a pasar a la camilla, la suben y se la lleva el camillero a donde estaba el elevador, entonces me indica que al subir había otra camilla adentro del elevador entonces él se acerca con mi sobrina, mete la camilla al elevador y es cuando sucede el accidente”. Gilberto Domínguez / tío de Aitana

La menor falleció en la clínica del IMSS en Playa del Carmen, mientras era trasladada en camilla a otro piso del hospital cuando el elevador falló.



Fue la madrugada de este miércoles cuando los restos de Aitana llegaron a Tinum. Unas horas después su cuerpo fue cambiado de ataúd, pues en el que llegó, presentaba daños.



Familiares y amigos la recuerdan como una pequeña alegre a quien le gustaba cantar, bailar y divertirse en las redes sociales.



En medio del dolor por la tragedia, sus familiares piden justicia y que se investigue de quién es la responsabilidad por la muerte de la pequeña.

“Que se haga justicia. No puedo culpar a nadie, solamente que se investigue a fondo y que se haga justicia a quien resulte responsable, porque no es justo que esto esté pasando porque supuestamente mandaron a reparar el elevador y no lo hicieron, pues entonces es un asesinato”.

La tarde de este miércoles tras la realización de una misa, su cuerpo fue sepultado en el panteón municipal.