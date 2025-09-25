GENERANDO AUDIO...

Detenidos por maltratar a un gato en Tulum. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, detuvo a Leonardo “N” y Bersain “N”, dos hombres que grabaron el momento en que aventaron a un gato a un estanque y se burlaron, como niños pequeños haciendo una travesura.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Detienen en Tulum a sujetos que aventaron a un gato a un estanque

El video que causó indignación en Quintana Roo muestra a dos sujetos en una vivienda de Tulum mientras escuchan la canción de “El Gato Volador”. Uno de estos individuos se levantó de su asiento para agarrar a un gatito de las patas delanteras, posteriormente salió al patio y aventó al felino a un estanque.

Su acompañante, quien estaba grabando, comenzó a carcajearse al ver al gato por los aires y entre los dos se burlaron del animalito, haciendo referencias al tema que se popularizó a finales de la década de los 90.

[TE PUEDE INTERESAR: Graban maltrato animal en Veracruz: se ríen mientras arrastran a un perrito en auto en Coatzacoalcos]

Gracias a las denuncias ciudadanas, las autoridades de Quintana Roo intervinieron en el caso, localizando y deteniendo a las dos personas que participaron en este caso de maltrato animal. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



