Detienen a dos sujetos por fraude inmobiliario; así operaban en Quintana Roo

Detenidos por fraude inmobiliario. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detuvo a Luis Ernesto “N” y Cristopher Mahanaim “N”, acusados del delito de fraude inmobiliario en el municipio de Benito Juárez. Los acusados cuentan con 22 carpetas de investigación en su contra y se estima que las pérdidas económicas de las víctimas ascienden a 12 millones de pesos.

Así operaban los estafadores inmobiliarios en Quintana Roo

Los estafadores citaban a sus víctimas para darles un recorrido por las presuntas casas en venta en Benito Juárez, pero nunca permitían que los interesados entraran en las viviendas que ofrecían.

Para darle mayor credibilidad a su fraude, los compradores eran citados en una notaría para firmar un contrato de prestación de servicios profesionales de mediación inmobiliaria y legales. También firmaban otro contrato de derechos litigiosos ante el notario público y apoderado legal de una empresa inmobiliaria falsa.

Tras firmar los papeles, a las víctimas se les prometía la entrega del inmueble en seis meses, además, los estafadores se comprometían a realizar los trámites necesarios de registro.

Pasados los seis meses, cuando los compradores acudían al Registro Público de la Propiedad, les decían que la vivienda no estaba a su nombre y se encontraba registrada a nombre de otra persona.

