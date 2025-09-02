¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 1 al 5 de septiembre?
Esta semana, que corresponde del 1 al 5 de septiembre, continúan las caravanas móviles de “Salud para Tod@s” en el estado de Quintana Roo, el programa del Gobierno estatal que ofrece atención médica gratuita a las personas que lo necesiten. Durante estos días las caravanas se ubican en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.
Las caravanas de “Salud para Tod@s” estarán disponibles del 1 al 5 de septiembre, en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco; el horario de atención es a partir de las 7:00 horas. Ésta es la ubicación de las caravanas en cada uno de los municipios mencionados:
- Benito Juárez: Parque de las Palapas
- Felipe Carrillo Puerto: en el domo doble “Cecilio Chi”
- Othón P. Blanco: Chetumal, en el Parque de las Casitas
¿Cuáles son los servicios médicos que se ofrecen en las caravanas de “Salud para Tod@s”?
Las unidades móviles de “Salud para Tod@s” ofrecen una gran variedad de servicios como:
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografías
- Rayos X (tórax)
- Electrocardiograma
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia
En las caravanas de salud no hay restricción de edad, por lo que se puede acudir con toda la familia. Los únicos requisitos que se piden son una copia de la credencial del INE y de la CURP.