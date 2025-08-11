¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 11 al 15 de agosto?

GENERANDO AUDIO...

Esta semana, que corresponde del 11 al 15 de agosto, continúan las caravanas móviles de “Salud para Tod@s” en el estado de Quintana Roo, el programa del Gobierno estatal que ofrece atención médica gratuita a las personas que lo necesiten. Durante estos días las caravanas se ubican en los municipios de Bacalar, José María Morelos y Tulum.

¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” esta semana?

Las caravanas de “Salud para Tod@s” estarán disponibles del 11 al 15 de agosto en los municipios de Bacalar, José María Morelos y Tulum; el horario de atención es a partir de las 7:00 horas. Ésta es la ubicación de las caravanas en cada uno de los municipios mencionados:

Bacalar: Miguel Hidalgo y Costilla, domo de la comunidad

Miguel Hidalgo y Costilla, domo de la comunidad José María Morelos: unidad deportiva

unidad deportiva Tulum: Chanchen Primero, domo de la comunidad

¿Cuáles son los servicios médicos que se ofrecen en las caravanas de “Salud para Tod@s”?

Las unidades móviles de “Salud para Tod@s” ofrecen una gran variedad de servicios como atenciones médicas integrales, laboratorios clínicos, mastografía, salud dental, entre otros:

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografías

Rayos X (tórax)

Electrocardiograma

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

En las caravanas de salud no hay restricción de edad, por lo que se puede acudir con toda la familia. Los únicos requisitos que se piden son una copia de la credencial del INE y de la CURP.

