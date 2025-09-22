¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 22 al 26 de septiembre?

Continúan las brigadas de "Salud para Tod@s".
Continúan las brigadas de “Salud para Tod@s”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el estado de Quintana Roo continúan las caravanas de “Salud para Tod@s”, el programa del Gobierno estatal que ofrece atención médica gratuita a las personas que lo necesiten. Del 22 al 26 de septiembre las caravanas estarán disponibles en   Bacalar, Lázaro Cárdenas y José María Morelos.

¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” esta semana?

Esta semana, del 22 al 26 de septiembre, las caravanas de “Salud para Tod@s” se encuentran en los municipios de Bacalar, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. Recuerda que el horario de atención es a partir de las 7:00 horas.

Ésta es la ubicación de las caravanas en cada uno de los municipios mencionados:

  • Bacalar: Maya Balam, en el domo de la comunidad 
  • José María Morelos: Othón P. Blanco, en el domo de la comunidad
  • Lázaro Cárdenas: Chiquilá, en el domo del centro
  • Lázaro Cárdenas: Nuevo Xcán, en el domo de la comunidad

El servicio de las caravanas de salud está disponible para las personas de todas las edades; los únicos requisitos que se necesitan son: una copia de la credencial del INE y de la CURP.

[TE PUEDE INTERESAR: Anuncian 10% de descuentos en compras para beneficiarias de programas sociales en Quintana Roo]

¿Cuáles son los servicios médicos que se ofrecen en las caravanas de “Salud para Tod@s”?

Las unidades móviles de “Salud para Tod@s” ofrecen una gran variedad de servicios médicos gratuitos como:

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografías
  • Rayos X (tórax)
  • Electrocardiograma
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental 
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

