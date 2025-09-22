¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 22 al 26 de septiembre?

GENERANDO AUDIO...

Continúan las brigadas de “Salud para Tod@s”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el estado de Quintana Roo continúan las caravanas de “Salud para Tod@s”, el programa del Gobierno estatal que ofrece atención médica gratuita a las personas que lo necesiten. Del 22 al 26 de septiembre las caravanas estarán disponibles en Bacalar, Lázaro Cárdenas y José María Morelos.

¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” esta semana?

Esta semana, del 22 al 26 de septiembre, las caravanas de “Salud para Tod@s” se encuentran en los municipios de Bacalar, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. Recuerda que el horario de atención es a partir de las 7:00 horas.

Ésta es la ubicación de las caravanas en cada uno de los municipios mencionados:

Bacalar: Maya Balam, en el domo de la comunidad

Maya Balam, en el domo de la comunidad José María Morelos: Othón P. Blanco, en el domo de la comunidad

Othón P. Blanco, en el domo de la comunidad Lázaro Cárdenas: Chiquilá, en el domo del centro

Chiquilá, en el domo del centro Lázaro Cárdenas: Nuevo Xcán, en el domo de la comunidad

El servicio de las caravanas de salud está disponible para las personas de todas las edades; los únicos requisitos que se necesitan son: una copia de la credencial del INE y de la CURP.

¿Cuáles son los servicios médicos que se ofrecen en las caravanas de “Salud para Tod@s”?

Las unidades móviles de “Salud para Tod@s” ofrecen una gran variedad de servicios médicos gratuitos como:

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografías

Rayos X (tórax)

Electrocardiograma

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

