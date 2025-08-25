¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 25 al 29 de agosto?

GENERANDO AUDIO...

“Salud para Tod@s” ofrece atención médica gratuita. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Esta semana, que corresponde del 25 al 29 de agosto, continúan las caravanas móviles de “Salud para Tod@s” en el estado de Quintana Roo, el programa del Gobierno estatal que ofrece atención médica gratuita a las personas que lo necesiten. Durante estos días las caravanas se ubican en los municipios de Bacalar, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto.

¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” esta semana?

Las caravanas de “Salud para Tod@s” estarán disponibles del 25 al 29 de agosto, en los municipios de Bacalar, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto; el horario de atención es a partir de las 7:00 horas. Ésta es la ubicación de las caravanas en cada uno de los municipios mencionados:

Bacalar: San Isidro La Laguna, en el domo de la comunidad

San Isidro La Laguna, en el domo de la comunidad Playa del Carmen: Cereso

Cereso Playa del Carmen: domo de la comunidad, a un costado del campo de beisbol

domo de la comunidad, a un costado del campo de beisbol Felipe Carrillo Puerto: domo doblo “Cecilo Chi”

¿Cuáles son los servicios médicos que se ofrecen en las caravanas de “Salud para Tod@s”?

Las unidades móviles de “Salud para Tod@s” ofrecen una gran variedad de servicios como atenciones médicas integrales, laboratorios clínicos, mastografía, salud dental, entre otros:

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografías

Rayos X (tórax)

Electrocardiograma

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

También habrá estudios de mastografía gratuitos en Quintana Roo

Además de las caravanas de “Salud para Tod@s”, del 25 al 27 de agosto se realizarán estudios de mastografía gratuitos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Los únicos requisitos son una copia del INE vigente, copia de la CURP actualizada y tener de 40 a 69 años.

Para recibir este servicio hay que acudir a la Unidad del Bienestar, ubicada en Lote 02, Calle 63, entre Calle 68 y Av. Benito Juárez, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

