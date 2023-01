Largas filas y confusión deja “Un día sin taxis en Cancún”

Contraproducente resultó el llamado ciudadano a “Un día sin taxis en Cancún”, Quintana Roo, debido a que algunos conductores de taxis se negaban a brindar el servicio, provocando que el transporte público, como vans y autobuses, no se diera abasto.

“Perdí mis primeras dos clases; no, tres clases. He estado parado aquí como dos horas y la fila se extendía atrás del Mercado 23”.

Ciudadanos aseguran que el llamado a no usar dicho servicio, como forma de protesta en hartazgo a los problemas entre el sindicato de taxistas en Quintanas Roo y Uber, fue confuso.

“No, no tomó efecto y a lo mejor sí están circulando, pero no por esta parte, sino por otras zonas de la ciudad… Sí, perjudicó un poco”.

“No, al parecer no, y creo que salió peor de lo esperado porque creo que bloquearon aquí la Colosio, creo que hicieron paro y es prácticamente donde entran todos, y las personas que van al aeropuerto, a las universidades o a trabajar sobre esa avenida, pues no pueden porque está bloqueado el tráfico”.

Hay quienes, inclusive, señalaron que este caos fue por capricho de los operadores de taxis que tomaron como escusa esta manifestación ciudadana.

“No, hombre, pues ¿qué le puedo decir? Está terrible y todavía se indignan, se ofenden, no te quieren llevar y se ponen sus moños. Mira desde a qué hora estamos aquí, desde las 4:00, 5:00 de la mañana, la gente que trabaja por aquel rumbo, y no hay transporte, y todavía los señores, como verás, se dan el lujo de desayunar y de todo, y no les puedes decir absolutamente nada, siempre el pueblo es al que se le afecta”.

Matilde Pedrero, habitante de Cancún afectada.