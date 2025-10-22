¿En qué consiste el proyecto “Puerta al Mar” en Quintana Roo y por qué activistas piden frenarlo?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Quintana Roo

Activistas piden al Gobierno federal y a las autoridades de Quintana Roo que detengan el proyecto de la “Puerta al Mar”, debido al daño ambiental irreparable que provocaría en el Área Natural Protegida de Sian Ka’an, considerada patrimonio mundial por la Unesco.

¿Qué es la “Puerta al Mar”?

En agosto de 2023, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la construcción de un camino de 55 kilómetros que conectará la cabecera del municipio de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe, a través del pueblo de Vigía Chico.

Este proyecto fue nombrado “Puerta al Mar” y, de acuerdo con las palabras de la propia gobernadora, es la respuesta “a una añeja y legítima demanda” de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, el único municipio costero que no tiene acceso al mar.

Mediante un video difundido en redes sociales, Mara Lezama explicó que esta obra contará con un “camino artesanal” de 35 kilómetros, y servirá para impulsar el turismo y el desarrollo económico de la región.

El proyecto de la “Puerta al Mar” cuenta con el apoyo del Gobierno federal y la Secretaría de Defensa (Defensa) se encarga de la construcción de la obra, al igual que otros proyectos realizados en Quintana Roo, como el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y el Parque del Jaguar.

¿Por qué piden detener el proyecto de la “Puerta al Mar”?

Activistas han pedido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que detenga la construcción de la “Puerta al Mar” debido al impacto ambiental que provocaría en el Área Natural Protegida de Sian Ka’an.

Sian Ka’an forma parte de la lista de patrimonios mundiales de la Unesco desde 1987, cuenta con más de 500 mil hectáreas de superficie y se ubica entre los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) señala, en su página oficial, que en esta zona hay diversos ecosistemas como manglares, selvas, dunas costeras y vegetación de zonas inundables que generan “paradisíacos paisajes únicos en el mundo”.

Para conectar a Felipe Carrillo Puerto con Vigía de Chico, el camino debe atravesar la zona de Sian Ka’an. La organización Terravida comentó para medios locales que la Defensa inició las obras sin contar con los permisos ambientales necesarios y el área protegida sufrirá daños irreparables si se continúan con las obras de la “Puerta al Mar”.

También menciona que el Gobierno federal oculta que además del camino de 55 kilómetros, se construirá un complejo turístico que incluirá un restaurante, baños, áreas de descanso y un estacionamiento. Cerca de la costa se creará un muelle para incentivar actividades acuáticas y se quitarán manglares para construir una playa artificial.

Debido a diferencias con pobladores y comunidades indígenas, el proyecto se detuvo. En enero de 2025, la gobernadora anunció que las obras se reanudarán tras llegar a un acuerdo. A principios de este mes de octubre, la Semarnat cerró la consulta pública sobre el impacto ambiental de la “Puerta al Mar” y, de momento, el proyecto se mantiene en pie.