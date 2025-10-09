Gobierno local toma medidas para recuperar el turismo de Tulum

GENERANDO AUDIO...

Turismo a la baja en Tulum. Foto: Fátima Vázquez

Autoridades estatales y municipales aseguran que se están tomando medidas para revertir la caída turística que atraviesa Tulum, luego de una de las temporadas más bajas de los últimos años.

Gobierno de Tulum y estatal toman medidas para reactivar el turismo

Entre las acciones que realiza el Gobierno de Tulum destacan las campañas de promoción, la apertura de nuevos accesos públicos a las playas y los acuerdos con el sector hotelero para ofrecer precios más accesibles a visitantes nacionales y locales.

“En el tema de las playas, hay 25 accesos nuevos en todos los hoteles. La verdad, estoy muy contento con la iniciativa privada; ha tenido solidaridad con la gente. Pueden entrar sin costo alguno, sin consumo mínimo, y si quieren consumir algo, pues allí mismo en el hotel. Estamos tratando de que los mismos hoteleros hagan bajos costos en bebidas y alimentos”, mencionó Diego Casteñon, presidente municipal.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo que las cifras de ocupación y vuelos demuestran que el turismo no ha disminuido, sino que se ha diversificado entre distintos tipos de hospedaje.

“No ha bajado, y lo voy a dejar muy en claro. Allí están los números: vuelos abarrotados y ocupaciones hoteleras. Los números siempre son fríos, y como lo he dicho en mis informes, tenemos una gran cantidad de pasajeros. Lo que pasa es que ahorita se distribuyen entre los hospedajes, los centros vacacionales de las plataformas digitales y también en los hoteles”.

Negocios resienten la baja de turistas en Tulum

Sin embargo, a pesar de las declaraciones oficiales, en las calles y zonas turísticas de Tulum se mantiene una percepción distinta. Prestadores de servicios locales aseguran que los visitantes han disminuido y que las medidas anunciadas no han beneficiado directamente a quienes viven del turismo.

“La verdad, desde que empezó esto del Parque del Jaguar, nuestra ocupación en nuestras embarcaciones, en nuestro trabajo, ha estado muy baja. Con eso del cobro, la verdad la gente prefiere irse a un cenote o a alguna playa libre. Ya la playa de Tulum se acabó, ya no hay nada, ya no tenemos trabajo”. Declaró José Pacheco Aguilar, miembro de la cooperativa lanchera Dorados de Playa Maya.

Otros consideran que el verdadero problema es la falta de atención a los accesos tradicionales.

Pese a los esfuerzos de promoción y las declaraciones optimistas, la percepción entre los trabajadores locales sigue siendo la misma: la crisis turística continúa, y los efectos aún se sienten en los bolsillos de quienes dependen directamente del visitante.

