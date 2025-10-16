GENERANDO AUDIO...

Vecinos se preocuparon por la doctora. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La doctora Cindy Estefanía Arreola Delgado, quien hace unos días protagonizó una pelea con una paciente en el Hospital General del IMSS No. 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue hallada inconsciente en los pasillos del fraccionamiento Las Brisas.

De acuerdo con medios locales, vecinos alertaron al 911 tras verla desorientada en el área de la calle 40 con Flamingos, lo que provocó la movilización de la Policía Turística, elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) y paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios.

¿Por qué estaba inconsciente la doctora de Quintana Roo?

Durante la intervención de los equipos de emergencia, Arreola Delgado se negó a ser atendida, comenzó a rezar e insultar a los paramédicos, por lo que el personal implementó el protocolo de seguridad para garantizar su integridad. Finalmente, fue trasladada al Hospital General del IMSS para su valoración médica.

Cabe destacar, que según la prensa local, horas antes del hallazgo, la doctora había acudido a la Fiscalía General del Estado para denunciar que fue golpeada por pacientes y por su compañera de cuarto, quien habría reaccionado tras conocer su comportamiento en el hospital.

Las autoridades confirmaron que la doctora no presentaba lesiones visibles, pero mostraba signos de intoxicación etílica. El incidente se suma a la polémica por su comportamiento en el hospital, donde el IMSS anunció que ya se realiza una investigación administrativa y que no tolerará agresiones hacia derechohabientes.

¿Quién es la doctora Cindy Estefanía Arreola Delgado?

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia

Cindy Estefanía Arreola Delgado tiene 34 años y es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estudió Medicina en la Universidad del Valle de México (UVM) y cursó su especialidad en Medicina Familiar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Desde hace más de un año, se desempeñaba como médica familiar en el Hospital General No. 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. En redes sociales solía compartir contenido sobre su estilo de vida fitness, aunque tras los recientes escándalos, sus publicaciones se llenaron de mensajes que le piden renunciar a su plaza y asumir la responsabilidad de sus actos.