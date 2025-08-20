GENERANDO AUDIO...

Foto: Grupo Mundo Maya

Grupo Mundo Maya informó que el Hotel Mundo Maya Tulum opera con normalidad y se encuentra libre de plagas, luego de que en medios se publicara que el complejo —inaugurado en 2024 y administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional— estaría afectado por una infestación de escarabajo barrenador que comprometería la seguridad estructural.

En un comunicado, la empresa aclaró que la presencia de dicho insecto fue detectada en octubre de 2024 y erradicada en febrero de 2025 mediante una intervención profesional bajo estándares ambientales y sanitarios.

"Desde entonces, se incorporó un programa regular de fumigación especializada para evitar futuras afectaciones, en alineación con buenas prácticas internacionales", señaló Grupo Mundo Maya.

Compromiso con huéspedes y sostenibilidad

La compañía aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia, la seguridad de sus huéspedes y colaboradores, así como la protección del patrimonio natural de Tulum.

El hotel, ubicado en la zona costera, continúa ofreciendo sus servicios sin interrupciones y “bajo estándares internacionales de calidad, higiene y sostenibilidad”.

El posicionamiento ocurre días después de que se publicara una investigación que citaba documentos de la licitación IA-07-H0C-007H0C999-N-109-2025 en la plataforma Compras MX, en los que se advertía de una infestación activa de escarabajo barrenador en techos, vigas y mobiliario, con el señalamiento de un “riesgo inminente de colapso estructural”.

En esa licitación, cuatro empresas competían por brindar un servicio de fumigación especializado, con propuestas que van de 3.3 a 5.9 millones de pesos.

