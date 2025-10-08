Invasores quemaron camión de la policía durante operativo de desalojo en Playa del Carmen

GENERANDO AUDIO...

Invasoress atacaron a policías de Playa del Carmen. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ayer martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen, Quintana Roo, fueron agredidos por invasores durante un operativo para evitar la apropiación ilegal de un ejido. Durante el enfrentamiento incendiaron un camión de la policía local.

Invasores de terrenos queman camión de la policía durante operativo en Playa del Carmen

Integrantes de la Asamblea del Ejido Playa del Carmen pidieron la ayuda de las autoridades para detener trabajos ilegales de deforestación con maquinaria pesada, con el objetivo de promover la invasión de terrenos.

Los invasores recibieron a los policías de manera violenta, armados con palos y machetes y aventando piedras. También arrojaron una bomba molotov hacia el camión en el que llegaron los miembros de la SSC, lo cual provocó un incendio y la pérdida de la unidad.

“El Gobierno Municipal no permitirá la deforestación ni la ocupación ilegal de tierras, y actuará con toda la fuerza de la ley para defender el patrimonio ambiental y el orden territorial de Playa del Carmen.”, publicó la SSC en un comunicado.

El Ayuntamiento de Playa del Carmen informó que tras el operativo se detuvo a cinco personas y se aseguró la maquinaria utilizada para las labores de deforestación sin permiso. También se reporta que ningún policía resultó lesionado.

Los detenidos y maquinaria quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE); además, la SSC presentará una denuncia por daños a bienes públicos.

