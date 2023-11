Multaron a un joven en silla de ruedas por estacionarse en un lugar para discapacitados afuera de un supermercado en Cancún, Quintana Roo. Se trata de Diego Rebolledo, influencer que tiene más de 570 mil millones de seguidores en TikTok.

Diego Rebolledo cuenta en su video que fue a un supermercado para comprar la despensa y estacionó su camioneta en donde normalmente lo hace: el lugar reservado para las personas con discapacidad.

Mientras se bajaba del automóvil, un oficial de tránsito se acercó para multarlo por estacionarse en un “lugar prohibido”.

Diego admite que su coche no tenía el gafete para personas con discapacidad, pero el policía vió que usaba silla de ruedas, por lo que era evidente que no estaba haciendo nada malo.

Al oficial de tránsito de Cancún no le importó lo anterior y lo infraccionó con una multa de 5 mil pesos.

El influencer añadió en su video que la peor parte de toda esta historia no fue que lo multaron por usar silla de ruedas y estacionarse en un lugar para discapacitados, sino el mal trato del policía.

Mientras infraccionaban a Diego Rebolledo, el oficial utilizó términos despectivos contra las personas con discapacidad y se burló de que tenía que pagar una multa.

“Nosotros no cometimos ningún error. Yo me estacioné en donde yo necesito estacionarme, no donde yo quiero estacionarme. Donde es más fácil para mí bajarme de la camioneta”.

Comenta Diego Rebolledo en su video