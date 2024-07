No confíen en la calma momentánea durante el paso de Beryl: Mara Lezama

“Quédate en casa” pide la gobernadora de Quintana Roo ante la llegada, en horas, del huracán Beryl al estado del sureste de México.

Mara Lezama, confirmó en entrevista con José Cárdenas que se encuentra todo el estado de Quintana Roo en alerta roja, luego de que Beryl subió a la categoría 3 en la escala Saffir Simpson.

Ver más Estamos en recorrido por Tulum, asegurándonos que todas y todos estén en casa. Es momento de resguardarnos y cuidar de quienes más amamos. ¡Seguimos en alerta roja, debemos extremar precauciones! 🚨Al pendiente de ustedes desde el centro de mando. pic.twitter.com/5L1EuINpww — Mara Lezama (@MaraLezama) July 5, 2024

La gobernadora instó a la población a desalojar zonas de riesgo y garantizó los rondines de seguridad.

En eso estamos trabajando, estuvimos trabajando mucho con ellos, garantizándoles el rondín, no nada más de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estatales, municipales, sino de las Fuerzas Federales; para algunos es el tema de usos y costumbres, hay una señora que me dijo, después de platicar con ella unos minutos: -es que tengo un perico- y le dije, -los refugios también son con mascotas ¡traiga a su perico! Mara Lezama

La servidora pública aseguró que Quintana Roo esta preparado para recibir en embate del huracán Beryl, incluso después de su paso, asegurando ya apoyo de las instituciones Fedarles y estatales como la instalación de una cocina por parte de Sedena para ofrecer comida caliente.

“Tenemos ya aquí bombas, picos, motosierras, comida caliente. Tenemos una cocina, una tortillería de Sedena la que va a llegar mañana de la Marina, tenemos alimentos, láminas en fin, todo lo necesario para atender a las comunidades de manera inmediata. Doctores. está aquí el director de Epidemiología porque no hay que perder de vista que las anegaciones provocan dengue u otras enfermedades”. Mara Lezama

Ver más En #Tulum, trabajamos en conjunto con las fuerzas federales quienes han instalado, en este municipio, el Centro Coordinador de Operaciones Plan DN-III-E GN-A, Contra Huracanes en la Península de Yucatán🌀, para atender a la ciudadanía antes, durante y después del paso del huracán… pic.twitter.com/yJdycMtmCM — Mara Lezama (@MaraLezama) July 5, 2024

No se confíen en la calma de Beryl

“Ahorita hay una calma como pasa en los fenómenos hidrometeorológicos, que no se confíe la gente. Cuando hay calma y diga: rápido voy a la playa y me tomo una foto. No, ¡quédense en casa! lo más importante es proteger su vida“. Mara Lezama

A las 00:00 horas, tiempo del centro de México, Beryl permanece como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó aproximadamente a 170 kilómetros al sureste de Cancún y a 140 km al este-sureste de Tulum.

Tiene vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 230 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 26 km/h.

Sus bandas nubosas ocasionan esta noche lluvias torrenciales en Quintana Roo y Yucatán; intensas en Campeche; muy fuertes en Chiapas y Tabasco.

Beryl presenta rachas de viento de 200 a 230 kilómetros por hora , oleaje de 6 a 8 metros de altura, marea de tormenta de 3 a 5 m y posibles trombas marinas en costas de Quintana Roo y Yucatán, así como rachas de viento de 130 a 150 km/h y olaje de 4 a 6 m de altura en costas de Campeche.