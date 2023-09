El video ocurrió en Cancún, Quintana Roo. Foto: TikTok @soyguselcancunence

En TikTok se ha viralizado el video de una señora ebria que intentó besar a un taxista que la llevó a su casa sin cobrarle. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Señora ebria intentó besar a un taxista en Cancún

En el video, que compartió Soy Gus (@soyguselcancunence), se ve a una señora ebria diciéndole al taxista que la lleve a su casa, pero no tiene dinero para pagarle. Al principio, el conductor no acepta, por temor de que ella vomite dentro del coche. Sin embargo, finalmente, acepta porque eran las 3:00 de la mañana y no quería dejarla sola en estado inconveniente.

Durante el viaje, la señora le dice al taxista que otro día puede pasar a su casa para recoger el dinero que le debe. La pasajera asegura que le va a pagar “300 o 500 pesos”. El chofer le responde que del servicio sólo son 50 pesos y no hay problema si no le puede pagar.

Al llegar a la casa de la señora, ella insiste en pagarle y él le vuelve a decir que no es necesario. Antes de bajarse del auto, la mujer ebria le da las gracias, estira los brazos para abrazarlo e intenta darle un beso.

“Te quiero, mi amor. Eres un ángel de Dios, papi. Te quiero dar un beso”. Dice la señora ebria.

Al ver que lo quieren besar, el taxista grita, se aleja de los brazos de la señora y le pide que por favor baje del auto. La pasajera desiste de sus intentos de seducirlo, pero no sin antes decirle que le puede pagar con dinero o con su cuerpo. Él, una vez más, no acepta ningún tipo de compensación por su servicio.

Así reaccionaron al video de la señora ebria que intentó besar a un taxista

Este video ha causado varias reacciones en TikTok. Algunas personas destacaron el noble gesto del taxista, quien no abandonó a la señora durante la madrugada y tampoco le cobró por llevarla a su casa.

A otros usuarios les dio risa lo ocurrido y compararon el video con la canción “Historia de un Taxi”, de Ricardo Arjona, que cuenta el romance entre un chofer y una de sus pasajeras, e incluye la frase “¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida?”.

No a todo mundo le pareció gracioso este video, hubo comentarios que señalaron que se trataba de acoso sexual por parte de la señora en contra del conductor.

