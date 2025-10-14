Doctora del IMSS golpea a mujer que exigía atención para su hijo

GENERANDO AUDIO...

Pelea en el IMSS. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) agredió a una mujer que exigía que se atendiera a su hijo menor de edad, afirmando que llevaba horas esperando en sala de espera en la clínica 18 en Playa del Carmen, en Quintana Roo.

El reclamo de los familiares del menor enfermo causó el enojo de la doctora, quien, tras intercambiar algunas frases con los derechohabientes, se lanzó a los golpes. A través de un video, se alcanza a apreciar el inicio de la pelea.

En medio de los gritos, las imágenes muestran cómo, presuntamente, las dos contrincantes terminan en el piso mientras son separadas rápidamente por los presentes.

“Grábalos. Que vean como nos están tratando, llevamos casi tres horas con mi hijo que se está casi muriendo y no lo atienden… Ella le faltó el respeto a mi esposo y yo la agarré”, se escucha decir a la paciente.

Tras las palabras de la mujer, la doctora, quien, al parecer, permanecía en el piso, se puso de pie y volvió a desatar su ira contra la derechohabiente, quien exigía respeto y atención por parte del personal médico.

Después del nuevo embate de la doctora en la clínica del IMSS, personal de seguridad del nosocomio ingresó a la agresora en lo que parecía ser un consultorio y cerró la puerta para evitar que los ánimos se calentaran más.

IMSS confirma investigación y promete sanciones

Luego de que de se hiciera viral la agresión de la doctora a derechohabientes del IMSS, el instituto emitió un comunicado en donde lamentó la situación y aseguró que habrá una investigación y castigo en caso de ser necesario aplicar las sanciones.

“El Instituto reprueba conductas que impliquen cualquier tipo de agresión que atenten contra la dignidad de derechohabientes o personal institucional. Se ha iniciado una investigación administrativa con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes”, aseguró el IMSS

En su comunicado, el IMSS aclaró que el menor de edad se encontraba bajo vigilancia del personal especializado.