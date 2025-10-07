GENERANDO AUDIO...

Tulum sufre de una baja de turistas. Foto: Cuartoscuro

En días recientes se han viralizado videos que muestran a Tulum completamente vacío; uno de los destinos turísticos más visitados en México ahora ha sido abandonado por los turistas. Muchos opinan que se debe a los altos precios, al acoso de los taxistas y policías; además del maltrato a los visitantes, principalmente a los nacionales.

La prensa local reporta que la baja de turistas en Tulum ha obligado a varios negocios a bajar las cortinas y al despido de personal.

¿Por qué los turistas ya no quieren visitar Tulum?

La principal queja son los excesivos precios en los servicios y productos que se consumen en Tulum. Usuarios de redes sociales comentan que te venden un refresco de 350 ml en 150 pesos, o más caro; hace unos meses, se viralizó un video de una influencer a la que le cobraron mil pesos por dos helados.

También es sabido que las tarifas de los taxis son muy caras en Quintana Roo. El caso más conocido es el de Luisito Comunica, a quien le cobraron 2 mil pesos por un viaje del aeropuerto a Cancún. Narabask, otra creadora de contenido, denunció que un viaje en taxi a Tulum le costó 10 mil pesos.

Aunque existen otras alternativas, como Didi o Uber, los taxistas acosan a los turistas que prefieren las aplicaciones de transporte privado. En redes sociales han documentado cómo los taxistas detienen a los conductores de app, a veces agrediéndolos, y obligan a los pasajeros a bajarse, aventando sus maletas a la calle.

Otras personas denuncian corrupción policial y cobros a turistas; los hoteles obligan a consumir para permitir el acceso a las playas; la venta de droga a plena luz del día. Además, este año, el problema del sargazo se agravó.

Todo esto ha generado una mala imagen de Quintana Roo, razón por la cual los turistas extranjeros, principalmente estadounidenses, prefieren otras opciones, ya que viajar a Cancún o Tulum ya no representa una opción más económica para ellos.

Por otra parte, los mexicanos se quejan del maltrato que reciben, porque se les trata como turistas de segunda clase, dándole prioridad a los extranjeros. Además, los altos precios convierten a Tulum en un lugar poco accesible para el ciudadano promedio de nuestro país.

Ocupación hotelera en Tulum, en picada

De acuerdo con las cifras oficiales del Sistema de Información Turística de Quintana Roo, durante el mes de septiembre la ocupación hotelera en Tulum se ubicó entre el 58.3% y el 48.1%, teniendo su pico más alto durante la semana de las Fiestas Patrias.

Ocupación hotelera durante septiembre (datos semanales)

30 de agosto al 5 de septiembre: 54.2%

6 de septiembre al 12 de septiembre: 48.1%

13 de septiembre al 19 de septiembre: 58.3%

20 de septiembre al 26 de septiembre: 51.4%

27 de septiembre al 3 de octubre: 49.2%

Por otra parte, medios locales mencionan que la ocupación hotelera se encuentra entre el 50% y el 40%, las cifras más bajas de los últimos años.

El Gobierno Municipal ha implementado algunas medidas para solucionar la falta de turistas en Tulum, como la realización de eventos culturales y artísticos, o permitir el acceso libre a las playas, sin cover ni consumo mínimo.

