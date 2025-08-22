Preinscripciones en Quintana Roo estarán disponibles hasta el 31 de agosto

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) anunció que ya está abierto el periodo de preinscripciones a preescolar, primaria o secundaria para el ciclo escolar 2025-2026. Desde el pasado 18 de agosto, y hasta el 31 del mismo mes, estará disponible el portal Padres en Línea para que los padres de familia o tutores, cumplan con el trámite.

Inician las preinscripciones en el estado de Quintana Roo

Las preinscripciones en Quintana Roo ya están disponibles y la fecha límite para realizar el trámite es el próximo 31 de agosto. Además, en este mismo periodo de tiempo, los padres de familia también podrán tramitar el cambio de escuela o de turno.

Para realizar cualquiera de los trámites ya mencionados es necesario ingresar a la página web de la plataforma Padres en Línea https://padresenlinea.seq.gob.mx/ y seguir los siguientes pasos.

Crear o ingresar u suario y contraseña

Dar un clic al menú “estudiantes” y capturar la información del alumno o alumna

y capturar la información del alumno o alumna Buscar una escuela y dar clic en el apartado de “solicitar inscripción”

Descargar e imprimir el formato de inscripción

A los padres de familia se les recuerda que el formato de inscripción es un requisito indispensable para formalizar la inscripción al plantel y hay que presentarlo el primer día de clases.

La SEQ añade que el trámite de la preinscipción es personal y completamente gratuito; se recomienda no compartir el usuario y/o contraseña o información personal de los estudiantes con terceras personas.

