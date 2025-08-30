GENERANDO AUDIO...

Las adolescentes eran presentadas a Elizabeth “N”. Foto: FGE de Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), rescató a dos menores víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), y detuvo a una mujer señalada como responsable del delito.

El caso fue detectado gracias al programa “Prevención a través de la educación”, implementado en una secundaria de la Supermanzana 64, donde autoridades identificaron que alumnas eran reclutadas para trabajar como “scorts”.

Así eran reclutadas las adolescentes en secundaria de Cancún

De acuerdo con las primeras investigaciones, una alumna de secundaria convencía a sus compañeras de ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero y regalos, dentro y fuera del estado.

Las adolescentes eran presentadas a Elizabeth Shekina “N”, señalada como la encargada de enganchar, transportar y entregar a las víctimas con los clientes.

Los servicios tenían un costo de 2 mil 500 a 3 mil pesos, de los cuales la imputada se quedaba con una comisión de 500 pesos.

Las menores eran llevadas principalmente a moteles. Además del pago en efectivo, los clientes les daban obsequios como teléfonos celulares y otros objetos de valor, aprovechando su situación de vulnerabilidad.

Detienen a Elizabeth Shekina “N”

Tras reunir pruebas, la Fiscalía de Quintana Roo solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Elizabeth Shekina “N”.

La detención fue cumplimentada y la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en el plazo constitucional correspondiente.

La FGE destacó que la detección del caso fue posible gracias al programa de prevención en escuelas, con el que se busca identificar y atender de manera temprana situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]