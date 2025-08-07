¿Qué está causando la sequía en Quintana Roo? Clima extremo, canícula y otros factores

GENERANDO AUDIO...

El fenómeno se presenta en 9 de 11 municipios. Foto: UnoTV

El 81.8% de los municipios de Quintana Roo presentan algún grado de sequía, de acuerdo con datos del “Monitor de Sequía de México”, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 31 de julio.

Este dato llama la atención, pues contrasta con el reporte del mismo periodo del año pasado, en el que la entidad no presentaba problemas de este tipo.

Para comprender este fenómeno, en Unotv.com consultamos a José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México, quien nos explicó ciertos factores que influyen en la sequía moderada en 9 de los 11 municipios de Quintana Roo.

¿Por qué aumentó tanto la sequía en Quintana Roo en tan poco tiempo?

Según el especialista, no hay sólo un factor que explique este cambio tan abrupto, ya que el sistema climático es altamente complejo. Morales subrayó que existen múltiples variables:

“Lo más probable es que no se puede atribuir a un solo factor este fenómeno de sequía… Nuestro sistema climático depende de una combinación de factores que generan esta variabilidad”. José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México.

Entre los elementos clave que menciona se encuentran:

La variabilidad natural del clima entre un año y otro

La influencia de fenómenos como El Niño y La Niña, que alteran los patrones de lluvia en distintas regiones del país

También está la forma en la que el “Monitor de Sequía” mide, considerando, al menos, cuatro indicadores:

Precipitación acumulada Humedad del suelo Estado de la vegetación Temperaturas extremas

El papel de El Niño, La Niña y la canícula

Durante 2024, las lluvias en Quintana Roo fueron más constantes y prolongadas. En contraste, en 2025, las lluvias iniciaron antes, pero no se mantuvieron de forma sostenida. Esto, sumado al fenómeno de la canícula, que ocurre entre julio y agosto, favoreció las condiciones de sequía.

“Si tenemos lluvias tempranas y no tenemos lluvias constantes durante más tiempo, lo que vamos a ver justo en esta temporada… es que se visibiliza la sequía”. José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México.

Además, las altas temperaturas durante el verano —que en el sureste pueden alcanzar hasta 40 °C—, provocan una pérdida acelerada de humedad superficial, lo que acentúa el estrés hídrico en la vegetación.

¿Es consecuencia del cambio climático?

Aunque la comparación directa entre 2024 y 2025 puede explicarse por diferencias meteorológicas, Morales aclara que el fenómeno ocurre en un contexto de cambio climático, el cual está modificando la frecuencia e intensidad de estos eventos.

“El cambio climático está siendo un factor más que está jugando en que veamos con más frecuencia estos fenómenos… modifica cuánto duran y cuán intensos son”. José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México.

No obstante, no atribuye directamente esta sequía específica al cambio climático, sino a la variabilidad climática interanual.

¿Qué consecuencias puede tener esta sequía en zonas como Tulum y Playa del Carmen?

El experto advierte que los efectos podrían presentarse en varios sectores. En primer lugar, en la producción de alimentos, ya que los cultivos de la región dependen de la humedad del suelo.

“Si el agua disponible en el suelo está cada vez más abajo… los cultivos no tienen acceso al agua si no tienen un sistema de riego”. José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México.

Esto también podría llevar a cortes o tandeos de agua en asentamientos humanos, debido a la presión sobre la infraestructura hídrica y las pérdidas por fugas, que en algunos casos alcanzan hasta el 50%.

“Lo que sería recomendable en estos centros turísticos es mejorar la infraestructura tanto de almacenamiento como de distribución de agua, y la infraestructura de saneamiento de aguas residuales”. José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México.

También alertó sobre un posible conflicto por el uso del agua, ya que, al disminuir la disponibilidad, sectores como el turístico suelen acaparar más recursos, desplazando a otros usos esenciales.

¿La sequía continuará en los próximos meses en Quintana Roo?

Morales explicó que, actualmente, estamos al final de la canícula, una fase intermedia de sequía dentro de la temporada de lluvias. Aunque es difícil predecir a largo plazo, las condiciones podrían cambiar hacia finales de agosto.

Además, se prevé que en lo que resta del año se consolide nuevamente el fenómeno de El Niño, lo que podría modificar los patrones actuales del clima.

“Es muy complicado decir cómo va a mantenerse… pero lo que sí sé es que ahorita estamos terminando apenas la canícula, entonces al menos durante este mes sí lo vamos a seguir viendo.” José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México

Más allá del consumo humano: ecosistemas en riesgo

Morales subrayó, además, que el problema no se limita al acceso humano al agua. Quintana Roo es un estado con vastas áreas forestales y forma parte de la selva maya, lo que hace urgente considerar el impacto ecológico.

“Estas condiciones que están prevaleciendo… pueden dar a que existan más incendios forestales”. José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México.

Además, la sequía afecta la fauna silvestre, que también necesita acceso a fuentes de agua. Por ello, el especialista llamó a implementar medidas que incluyan sistemas de alerta temprana y acceso al agua para la vida silvestre.

¿Qué puede hacer la población?

Morales concluyó que si bien el ahorro doméstico de agua es importante, la respuesta debe ir más allá del uso individual. Es necesario ver el agua como un recurso que conecta a todos los sectores, incluidos los ecosistemas.

“Tenemos que verlo como un riesgo generalizado de toda la región, de todos los usos de suelo y no solamente en términos de población humana”. José Morales, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Iniciativa México.

