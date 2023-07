Queda en libertad camillero que trasladaba a niña en hospital del IMSS en Quintana Roo

Quedó en libertad Víctor “F”, camillero que trasladaba a la niña de seis años en la clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, y murió dentro de un elevador.

Raciel López Salazar, titular interino de la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que dentro del término constitucional se resolvió la situación jurídica del camillero Víctor “F”, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento, no le resulta responsabilidad penal.

Destacó que se continúa con las investigaciones con respecto a los encargados de supervisar la conservación y mantenimiento de los elevadores del hospital, así como a la empresa concesionaria que fue contratada por el IMSS para el funcionamiento, en perfectas condiciones, de los elevadores.

Durante un corrido de supervisión en el lugar de los hechos, López Salazar afirmó que continúan con la realización de entrevistas con el personal del nosocomio, recopilación de testimonios, análisis de evidencias como material fotográfico, así como videograbaciones, bitácoras y contratos, entre otros, a fin de esclarecer las causas del incidente.

A través de redes sociales, usuarios compartieron un video con el testimonio del camillero que trasladaba a la menor de edad, quien resultó herido y quedó a disposición de las autoridades después de que la menor muriera al quedar prensada por el elevador.

Al respecto, el trabajador del nosocomio señaló que logró escapar por un espacio reducido y también intentó rescatar a la niña de seis años.

“A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, porque también quedé encerrado y salí por un agujero y todavía yo intenté rescatar a la bebé y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres”.

