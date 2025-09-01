GENERANDO AUDIO...

Jairo “N”, militar acusado de abusar de una niña en Cozumel. Foto: FGE Quintana Roo

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, un grupo de personas se manifestó frente a la garita de la Secretaría de Defensa en Cozumel para exigir la detención de Jairo “N”, militar acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 9 años. Durante las protestas se reportaron disturbios e incendios en las instalaciones de las autoridades.

El 31 de agosto por la tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre la detención del elemento de la Defensa.

Protestan por militar que abusó de una niña en Cozumel, Quintana Roo

Medios locales reportan que el sábado por la tarde, una niña de 9 años, que se dedica a la venta de frituras, fue agredida sexualmente por parte de un elemento de la Defensa.

De acuerdo con el reporte de algunos medios locales, Jairo “N” llevó por la fuerza a la menor a una vivienda para abusar de ella; presuntamente, en el lugar había otras dos niñas. La jovencita se resistió a la agresión, por lo que el militar la llevó a bordo de una motocicleta a la entrada de la guarnición de Cozumel, donde la arrojó cerca de una rampa.

Un grupo de personas se percataron de lo ocurrido y auxiliaron a la niña, quien presentaba lesiones y raspones en las rodillas. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y los vecinos se organizaron para protestar frente a las instalaciones de la Defensa.

Como ya se mencionó, durante la manifestación se presentaron disturbios como saqueos de las tiendas de la Sedena, incendios en las instalaciones y se arrojaron piedras contra los militares.

Aunque no hay un saldo oficial por parte de las autoridades, la prensa reporta, al menos, una mujer lesionada por disparos al aire para disuadir a los manifestantes, además de varios detenidos.

Detienen al militar que abusó sexualmente de una niña en Cozumel

Luego de las protestas en la garita de Cozumel, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Jairo “N”, el militar señalado como el agresor de la niña de 9 años. De acuerdo con el comunicado, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Sobre la víctima, la FGE añade que recibió atención médica de manera oportuna, y le realizaron los estudios correspondientes para determinar el tipo de agravio cometido.

