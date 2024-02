Justicia para Roberto: conoce la historia que lo dejó cuadripléjico tras golpiza de su vecino

A finales de 2023, Roberto González, un hombre cuadripléjico, comenzó a pedir justicia mediante TikTok. Han pasado siete años desde que una golpiza lo dejó en cama. Su historia y la de su lucha han conmocionado a los usuarios, quienes en redes sociales se unen a su grito de ayuda.

A través de pequeños videos cortos, el quintanarroense ha contado su historia. Aunque fue muy sonada en los medios aquel año, actualmente parece que ha sido olvidada. Hoy, el hombre busca revivirla con ayuda de esta plataforma.

Aproximadamente a las 8:20 de la mañana del 20 de enero de 2017, Roberto González, quien entonces era un padre de familia y deportista de 40 años, le reclamó a su vecina María Fernanda Salcedo que su perro había entrado de nuevo a su casa, ubicada en el fraccionamiento La Joya, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que la pareja de la mujer, Rodrigo Galán, lo jaló hacia el interior de la casa. De acuerdo con la víctima, dentro del domicilio, tanto el hombre como la mujer lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

“Llegó un momento donde ya no podía hablar, no podía decirles que ya no sentía mi cuerpo, que ya me dolía demasiado”.

Roberto González, víctima de agresión.