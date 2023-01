Tras los actos de acoso y agresiones que han emprendido taxistas de Cancún, Quintana Roo, contra choferes y usuarios del servicio a través aplicaciones, la autoridad advirtió que habrá sanciones.

Este lunes un grupo de taxistas sindicalizados bloqueó las entradas a la zona hotelera, del kilómetro cero al 28, causando un severo caos vehicular.

Los actos ocurrieron tras la aprobación de un amparo que permite a los conductores de plataformas, operar sin restricciones.

Y es que las quejas por los excesivos precios del servicio abarcan a turistas y pobladores por igual.

Ante los actos de violencia, el temor se ha hecho presente entre los usuarios.

El caos vial obligó a turistas y trabajadores a caminar hasta su destino, muchos con maletas e incluso en silla de ruedas, para no perder sus vuelos o llegar a sus trabajos.

Tras casi una hora de cierre, la Guardia Nacional llegó al punto, por lo que el cierre fue retirado, sin embargo, la situación paralizó durante varias horas la movilidad en zona hotelera.

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a través de sus redes e instó a sus ciudadanos en Cancún, Quintana Roo, a tomar precauciones, pues en medio de la disputa, algunos de sus connacionales han resultado con lesiones.

El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo rechazó las acciones.

“Pero no podemos no hacer nada, es la realidad y así bloqueando no van a lograr nada porque están afectando el alimento de todos, no nada más de unos cuantos”.

Rubén Oryavide, secretario de Seguridad pública en Quintana Roo