Rescatan a 15 mujeres víctimas de trata en un bar de Tulum

Bar en el que rescataron a las víctimas de trata. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, rescató a 15 mujeres víctimas de trata durante un cateo realizado en un bar ubicado en Tulum. El comunicado de las autoridades no menciona si hubo personas detenidas.

Rescatan a 15 víctimas de trata durante cateo en un bar en Tulum

La FGE detectó que en un bar de Tulum, ubicado en la calle 2 Poniente con Géminis Norte, entraban y salían hombres de manera constante. Por este motivo se abrió una carpeta de investigación y posteriormente se ejecutó una orden de cateo en el local.

Durante el operativo, las autoridades rescataron a 15 mujeres víctimas de trata, todas ellas de nacionalidad mexicana. Las mujeres se dedicaban a “fichar” y cobraban entre 500 y mil pesos por sus servicios sexuales.

A las víctimas las obligaban a dar una comisión del 50% de sus ganancias por cada cliente; además les cobraban 100 pesos por la renta de los cuartos donde ofrecían sus servicios.

Los elementos de la FGE recolectaron varios objetos relacionados con la explotación sexual, para integrar en la carpeta de investigación. Por último, se colocaron sellos de aseguramiento y el bar en Tulum quedó bajo resguardo de la Fiscalía.

