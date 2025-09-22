Rescatan a cinco víctimas de trata en Quintana Roo; las engancharon con una oferta falsa de trabajo

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía aseguró el inmueble. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en conjunto con la Guardia Nacional, rescataron a cinco víctimas de trata y explotación sexual que trabajaban como meseras en un bar ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El establecimiento quedó clausurado y bajo resguardo.

Rescatan a víctimas de trata y explotación sexual que trabajaban en un bar en Quintana Roo

Un Juez de Control otorgó la orden de cateo a un bar, ubicado en las calles 61 y 78, en el que explotaban sexualmente a las empleadas del lugar, quienes eran forzadas a ofrecer sus servicios por una cantidad que variaba entre 800 y mil pesos, de esa cantidad, el establecimiento se quedaba con el 50%.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, las mujeres llegaron al establecimiento mediante una oferta para trabajar como meseras-ficheras; luego de ser contratadas, las obligaban a tener relaciones sexuales con los clientes del lugar.

Durante el cateo se rescataron a cinco víctimas de trata, además se aseguraron documentos, dinero en efectivo y una grabadora de video. El comunicado no menciona personas detenidas tras el operativo.

El bar ubicado en Felipe Carrillo Puerto quedó bajo el resguardo de las autoridades y las evidencias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.

