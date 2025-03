Sargazo invade playas de Quintana Roo, reportan más de 450 km de costa afectados

Este fin de semana, la costa del estado de Quintana Roo registró su primer arribo masivo de sargazo del año.

De acuerdo con la Red de Monitoreo Ambiental y Cambio Climático del Mar Caribe, más de 450 km de costa, desde Punta Nizuc hasta Xcalak, incluyendo la costa este de la Isla de Cozumel, presentaron coberturas de sargazo que van desde arribos de mediana a alta intensidad.

Este fenómeno se debe a una acumulación significativa de biomasa de sargazo en los primeros 20 km de la costa, la cual se ha venido acumulando en las últimas dos semanas. Además, los fuertes vientos del sureste, que oscilan entre los 40 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, han favorecido su llegada masiva.

“Es algo muy impactante. No había estado así en los días que yo he venido a la playa, pero vine a ver si se podía nadar… y nos llevamos la triste noticia de que no. Son demasiado fuertes (las algas). A veces, el turismo dice: ‘No, pues ya no regreso’, y es una de las decepciones que se llevan. A veces, en Tulum la gente se queda triste porque no conoce la playa como realmente es”.

Alejandro Mejía, visitante de Playa del Carmen