Fotos: Fátima Vazquez

La Sky Wheel Cancún, más conocida como la mega rueda de la fortuna, al ser la tercera más grande de Latinoamérica, ubicada en Plaza La Isla, en la zona hotelera de este destino turístico, registró una falla la tarde de este lunes, generando pánico en decenas de visitantes que quedaron atrapados en las góndolas que llegan a alcanzar hasta 70 metros de altura.

La falla duró alrededor de 30 minutos, lo que activó los protocolos de rescate del Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez (Cancún), así como autoridades de Protección Civil y Emergencias, quienes se desplazaron al kilómetro 12, en el bulevar Kukulcán, para rescatar a las personas.

Esta rueda de la fortuna, fabricada por la empresa holandesa Dutch Wheels, mide 70 metros de altura y es considerada la tercera más grande de Latinoamérica; de acuerdo con su portal, cuenta con 35 góndolas que tienen capacidad hasta para seis personas cada una; una de estas, cuenta con piso de cristal.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 horas de este lunes, cuando la rueda presentó la falla en el suministro eléctrico, y pese a los esfuerzos de los empleados por recuperar el control, no lograron bajar a las personas, mismas que ante la desesperación comenzaron a reportar los hechos al número de emergencias 911.

Aunque hasta el momento se desconoce cuántas personas quedaron atrapadas, se indicó que fueron varias familias y turistas los que permanecieron por al menos 30 minutos sin saber qué estaba ocurriendo.

Afortunadamente, este hecho no pasó a mayores, pues se logró trabajar para rescatar a todas las personas, algunas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin ameritar trasladado a un hospital.

Esta no es la primera vez que se presentan fallas en la rueda de la fortuna ubicada en Cancún, pues ya han sucedido otros apagones que provocan que las personas queden atrapadas por varios minutos, sin embargo, hasta el momento la Dirección de Protección Civil no ha tomado las medidas necesarias ni fijado una postura oficial.