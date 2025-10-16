Autoridades prometen acciones inmediatas para fortalecer turismo en Tulum; instalan mesas de trabajo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Tulum no enfrenta problemas recientes, sino un resultado de una serie de circunstancias propias del crecimiento y la dinámica turística de la zona, afirmó la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Tulum enfrenta retos por su crecimiento, no por una crisis

Rodríguez Zamora afirmó que los problemas actuales de Tulum no son nuevos, sino resultado de “una serie de circunstancias propias del crecimiento y la dinámica turística de la zona”.

“La problemática no viene de ahorita, es una serie de circunstancias que en un propio destino turístico se da siempre por el flujo mismo y la dinámica”, declaró la funcionaria durante un recorrido en la región.

Rodríguez Zamora explicó que ya se instaló una mesa interinstitucional con autoridades de los tres niveles de Gobierno para atender los principales temas del municipio.

“Decirles que estamos en recorrido, se instaló una mesa interinstitucional con el Gobierno federal, estatal y municipal, pero lo más importante es que estaremos viniendo a mesas detalladas con cada sector, estamos escuchando sus necesidades”, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal

Prometen resultados próximamente

La titular de Sectur adelantó que será la próxima semana cuando se den a conocer los acuerdos y acciones prioritarias derivados de las reuniones con los diferentes sectores productivos y sociales, para analizar temas prioritarios como la infraestructura y conectividad terrestre del Aeropuerto Internacional de Tulum, la promoción del destino y el libre acceso a las playas a través del Parque del Jaguar.

“Estaremos dando ya el resultado de la visita, las acciones inmediatas la tendrán la próxima semana, así como acciones le llamamos prioritarias que conllevan una planeación, pero estamos ocupados… yo les puedo asegurar que la siguiente semana tendrán acciones contundentes inmediatas que podemos hacer por la suma de voluntades del sector privado, Gobierno estatal, municipal y federal”, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal

La funcionaria federal anunció que visitará Tulum, al menos, una vez por semana para dar seguimiento a las mesas de trabajo

“Yo pisaré mínimo una vez a la semana Tulum para las mesas presenciales con los diferentes sectores. Hoy fue el sector hotelero y una parte del sector artesanal y seguiremos teniendo la siguiente semana otro sector: restaurantes, prestadores, guías, en fin, para entender y seguir en el camino”, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que existen acuerdos importantes con los distintos sectores, especialmente con los artesanos, para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sustentable.

“Vamos de tener una reunión, ya hablamos con ellos y la verdad es que hay grandes acuerdos y estamos con ellos también con las y los artesanos, estamos trabajando de la mano y ese es el objetivo y habrá buenas noticias”, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

Las autoridades coincidieron en que Tulum debe avanzar hacia un desarrollo ordenado, sustentable y con justicia social, que garantice los derechos tanto de habitantes como de visitantes.