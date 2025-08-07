Sequía crece en municipios de Quintana Roo: 0% en 2024, 81.8% en 2025

GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con el reporte más reciente del “Monitor de Sequía de México” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 31 de julio, el 81.8% de los municipios de Quintana Roo presentan algún grado de sequía, cifra que contrasta con el reporte del año pasado, cuando en todo el estado no había escasez de agua.

9 de los 11 municipios de Quintana Roo presentan algún grado de sequía

Como ya se mencionó, el “Monitor de Sequía de México” señala que 9 de los 11 municipios de Quintana Roo presentan “sequía moderada (D1)”. Esta cifra representa el 81.8% de los municipios.

Municipios afectados

Felipe Carrillo Puerto

Isla Mujeres

Othón P. Blanco

Benito Juárez

Lázaro Cárdenas

Playa del Carmen

Tulum

Bacalar

Puerto Morelos

Respecto al porcentaje del área total con sequía, sólo el 24.7% de todo el territorio del estado presenta “sequía moderada”; mientras que el 27.6% se reporta como “anormalmente seco”. El 47.7% restante se mantiene sin afectación.

En 2024, durante el mismo periodo, ninguno de los municipios de Quintana Roo presentaba falta de agua, por lo que este problema se ha incrementado durante el presente año, aunque no de manera grave.

Respecto al panorama general de la República Mexicana, de los 2 mil 471 municipios del país, en tan solo 202 se presenta algún grado de sequía, 310 anormalmente secos y los mil 959 restantes se mantienen sin afectación.

