GENERANDO AUDIO...

Suspenden clases en kínder de Tulum. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó que en un kínder de Tulum suspendieron clases por una semana debido a 36 niños contagiados con la enfermedad de manos, pies y boca. El secretario Flavio Carlos Rosado reiteró que la suspensión es una medida precautoria para evitar la propagación de más casos.

Suspenden clases en jardín de niños de Tulum por casos de la enfermedad manos, pies y boca

Flavio Carlos Rosado comentó a la prensa local que en un jardín de niños se suspendieron las clases por el resto de la semana debido a que al menos 36 presentan síntomas de la enfermedad manos, pies y boca. El funcionario descartó que se trate de un brote de varicela como se venía manejando.

Esta enfermedad se transmite por el virus de Coxsackie y se presenta en los niños menores de 5 años. Los principales síntomas son fiebre, falta de apetito, y un salpullido rojo en las manos, pies y boca, de ahí el nombre de la enfermedad.

[TE PUEDE INTERESAR: Un hombre estuvo infectado con COVID-19 durante dos años y 20 días]

Debido a su alta contagiosidad se tomó la decisión de suspender clases por una semana, para que los niños se recuperen y así evitar más contagios en el kínder.

Finalmente, el secretario de Salud comentó que mantiene contacto constante con los padres de familia de los niños enfermos; también confirmó que todos los menores se encuentran estables, sin complicaciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]