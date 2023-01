Las tarifas de taxis en Cancún, en el estado de Quintana Roo, han sido punto de polémica en días recientes, esto a raíz de las agresiones que han recibido operadores de servicio de transporte por aplicación.

A esto, se suman los bloqueos que han hecho los taxistas tradicionales en este lugar, que es uno de los principales centros turísticos en el país, como el de este lunes, en el que un grupo de taxistas sindicalizados impidió el paso en las entradas a la zona hotelera, del kilómetro cero al 28, causando un severo caos vehicular.

Cabe destacar que esto sucede tras la aprobación de un amparo que permite a los conductores de plataformas, operar sin restricciones. Y es que las quejas por los excesivos precios del servicio de taxis abarcan a turistas y pobladores por igual.

Ante esto, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Oryavide, rechazó las acciones.

“Pero no podemos no hacer nada, es la realidad y así bloqueando, no van a lograr nada porque están afectando el alimento de todos, no nada más de unos cuantos”

Rubén Oryavide, secretario de Seguridad pública en Quintana Roo