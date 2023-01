Una turista denunció a un taxista de Quintana Roo por intentar abusar sexualmente de ella, en la ciudad de Cozumel. La grabación de la denuncia ha sido compartida en redes sociales.

Esto ocurre en medio de varias denuncias en contra del servicio de taxi en esta entidad, además de los constantes enfrentamientos contra conductores de apps de transporte privado.

En su relato, la chica cuenta que abordó un taxi en Cozumel porque tenía que pasar por varios lugares; en total, le cobraron mil 500 pesos por el viaje. Ella quedó tan satisfecha con el viaje que le pidió al taxista que por favor las esperara para llevarlas a un restaurante.

Su intención era añadir una propina de 500 pesos, como forma de agradecimiento por el servicio, pero al llegar al restaurante, el taxista de Quintana Roo mostró una cara completamente diferente.

“Le pedimos que por favor nos llevara a un restaurante ; nos llevó y yo traté de pagarle 500 pesos de propina . Cuando yo me acerqué para darle la propina, él me trató de besar y de tocar”.

Al recordar el acoso sexual por parte del taxista, la turista rompe en llanto y su acompañante la tiene que ayudar para continuar con el relato. Las dos mujeres comentan que el conductor intentó saldar el asunto regresando la propina.

“El señor me empezó a rogar que por favor no dijera nada: por favor, no llores, no digas nada, ten tus 500 pesos”.

Añade la víctima de abuso.