Taxista acosa a turista extranjero en Playa del Carmen

Denuncian un caso más de taxistas en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una vez más se viralizó el caso de un taxista de Quintana Roo acosando a un turista extranjero, en esta ocasión ocurrió en Playa del Carmen. Un video muestra al conductor impidiendo que el visitante abordara el vehículo de una aplicación de transporte privado.

Graban a taxista de Playa del Carmen acosando a extranjero

Las imágenes muestran al taxista parado junto a la puerta del copiloto, impidiendo que un turista extranjero se subiera al vehículo y reclamando al conductor de la aplicación que se moviera porque había un sitio de taxis cercano.

El taxista insiste en que no se va quitar de la puerta hasta que el conductor se vaya sin darle servicio al extranjero, pero este logra subirse al coche a empujones, y comienza a insultar en inglés, mientras pide que marquen al número de emergencias 911.

Esto ocurre a pocos días de que en redes sociales se mostrarán imágenes de los negocios de Tulum completamente vacíos por la falta de turistas. Muchas personas comentan que esto se debe a los altos precios de servicios y productos, el acoso de los taxistas, la corrupción policial y la venta de drogas.

Suspenden al taxista de Playa del Carmen que aparece en el video

Tras la difusión del video en redes sociales, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), informó que el taxista fue suspendido definitivamente de su puesto y no podrá conducir bajo ninguna movilidad de transporte público en el estado .

“Este instituto actúa con firmeza y autoridad, garantizando que no se tolerarán abusos, faltas de respeto ni actos de violencia en el transporte público. Se aplicarán todas las sanciones contempladas por la ley para erradicar conductas que atenten contra la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”, expresó el Imoveqroo mediante un comunicado.

Por su parte, el sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” mencionó que el conductor será suspendido de manera indefinida de sus labores.

