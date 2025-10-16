GENERANDO AUDIO...

Doctora de Quintana Roo afirma haber sido golpeada. Foto: Getty/Cuartoscuro

La doctora Cindy Estefanía Arreola Delgado, captada el pasado lunes en un altercado con familiares de un paciente menor en el IMSS 18 de Playa del Carmen, denunció que fue agredida físicamente tanto por sus denunciantes como por su propia roomie.

En un video difundido en redes sociales mientras realizaba la denuncia ante la Fiscalía local, la doctora explicó que acudió a revisión médica para documentar los moretones que presuntamente sufrió durante los ataques.

Denuncia agresiones tras la viralización

Arreola relató que su roomie la agredió físicamente después de que el video del altercado se hiciera viral. A pesar de llamar a la policía, los oficiales no lograron garantizar su seguridad ni detener a la agresora.

“Tengo golpes donde me golpearon el día de ayer, en la madrugada, los pacientes, (…). Mi vecina, mi roomie, también mujer, acaba de golpearme. La policía hizo caso omiso”, declaró la doctora.

La profesionista aseguró temer por su seguridad y expresó que busca que la ciudadanía conozca su versión de los hechos.

Hallan a doctora de Quintana Roo inconsciente

Las autoridades confirmaron que la doctora no presentaba lesiones visibles al momento de la revisión. Sin embargo, después de los incidentes, fue hallada inconsciente en los pasillos del fraccionamiento Las Brisas.

El personal de emergencias acudió para atenderla, pero la doctora se negó a recibir asistencia inmediata, por lo que se aplicó el protocolo de seguridad para garantizar su integridad. Finalmente, fue trasladada al Hospital General del IMSS para valoración médica.

El altercado en Quintana Roo que se volvió viral

El conflicto original ocurrió el fin de semana, cuando algunos derechohabientes reclamaron la presunta falta de atención médica durante un turno de guardia. Según testigos, los pacientes esperaron varias horas sin recibir consulta y, al acercarse al consultorio, encontraron parte del personal conversando fuera de sus labores, lo que generó inconformidad.

La situación se intensificó cuando uno de los pacientes comenzó a grabar con su celular, derivando en un altercado físico con la doctora que intentó impedir la grabación, provocando jaloneos. El video se viralizó rápidamente, generando indignación y opiniones divididas en redes sociales.

