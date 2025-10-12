Tulum abre sus playas, pero prohíbe llevar comida y sombrillas

GENERANDO AUDIO...

El alcalde Diego Castañón Trejo se hizo viral en redes sociales por anunciar playas de acceso libre en Tulum, con lo que busca atraer a turistas nacionales, extranjeros y locales, aunque las condiciones impuestas no les gustaron a las personas.

En un video publicado en su cuenta de X, el alcalde, acompañado por el turistero César, celebró que negocios locales como La Eufemia se sumen al programa que, según dijo, permitirá el acceso gratuito a las playas.

“Todos los turistas nacionales, internacionales y locales pueden venir a visitarnos sin costo alguno. Pero no pueden traer alimentos, bebidas, hieleras ni sombrillas”, explicó el edil morenista.

Buscan atraer turismo tras caída de visitantes en Tulum

El anuncio ocurre tras una baja en la ocupación hotelera, que pasó de 62.6% en agosto a 54.2% en octubre, y una reducción de hasta 40% en vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto.

Comerciantes locales han difundido videos en TikTok ofreciendo disculpas por el mal trato y los altos precios a turistas, y ahora buscan revertir la imagen negativa del destino con este programa.

Castañón aclaró que “no hay cobro” para ingresar a las playas, y que el objetivo es impulsar el turismo y la economía local, aunque insistió en que los visitantes deben consumir en los establecimientos de la zona.

Críticas por restricciones y presunta privatización encubierta

Las condiciones impuestas —no ingresar con comida, bebidas o sombrillas— han sido interpretadas por algunos usuarios como una forma encubierta de privatización del espacio público, pese a que las playas mexicanas son de acceso libre por ley.

Ambientalistas y defensores del espacio común advirtieron que estas medidas podrían limitar el acceso de turistas de bajo presupuesto y de los propios habitantes locales.

Mientras tanto, el alcalde insistió en que “la transformación avanza” y que el programa busca mantener orden y limpieza en las playas más visitadas del Caribe mexicano.