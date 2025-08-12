Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo: abren módulos de registro

GENERANDO AUDIO...

Se abre registro de Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo, informó que esta semana están abiertos los módulos de registro al programa Vivienda para el Bienestar, el cual garantiza el derecho de acceso a una casa digna para las personas de escasos recursos. En esta primera etapa, los módulos se ubican en los municipios de Chetumal y Tulum, del 11 al 15 de agosto.

Vivienda para el Bienestar abre registros en Quintana Roo

Los interesados en unirse al programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo deberán acudir del 11 al 15 de agosto a los módulos de registro ubicados en Chetumal y Tulum, en un horario de atención de 9:00 a 16 horas.

Ubicación de los módulos

Chetumal: escuela primaria “Centenario de la Revolución”

escuela primaria “Centenario de la Revolución” Tulum: domo del parque “Dos Aguas”

La gobernadora de Quintana Roo añadió que ésta es una oportunidad para que las personas que no cuentan con los recursos necesarios, carecen de seguridad social o no han podido comprobar ingresos, puedan acceder a una vivienda propia.

Ésta es la primera etapa de Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo; en fechas posteriores el programa llegará a otros municipios, por lo que se recomienda estar atentos a los canales oficiales.

Requisitos para acceder al programa

Para acceder a este programa, los interesados deben tener los siguientes documentos a la mano y cumplir algunos requisitos.

Original y copia

Identificación oficial

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Requisitos

Ingresos no mayores a 2 salarios mínimos

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex u otro instituto de vivienda

No poseer casa o terreno propio

