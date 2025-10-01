Amenaza de tiroteo en colegio Salesiano de San Luis Potosí desata movilización

GENERANDO AUDIO...

Colegio Salesiano de San Luis Potosí. Foto:Omar Hernández

Luego de haber recibido un mensaje anónimo sobre un posible ataque armado que se perpetraría en el Colegio Salesiano, en San Luis Potosí, que atiende los niveles de educación primaria, secundaria y preparatoria, las autoridades implementaron un operativo especial con el objetivo de garantizar la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Hasta el momento no se registran afectaciones a ningún alumno, pero el temor ha originado que decenas de padres de familia acudan a la institución educativa por sus hijos.

Los padres de familia se sumaron a los docentes para realizar un operativo mochila especial para garantizar la integridad de los alumnos que permanecen dentro del plantel educativo.

El incidente fue reportado por padres de familia tras conocer que, aparentemente, uno de los estudiantes escribió en el chat privado del colegio que realizaría la agresión armada durante el transcurso del día, por ello, padres de familia reportaron el hecho ante las autoridades, quienes implementan la revisión especial.

A través de un comunicado, las autoridades aseguran tener la situación bajo control:

“La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado hace un llamado a la población a no difundir información no confirmada que pueda generar psicosis o alarma”, se lee en el texto.

Los alumnos no pueden salir del plantel para su resguardo, pero afuera, los padres de familia continúan llegando para retirarlos del lugar, por lo que se prevé que se suspendan clases.

Hasta el momento, el Instituto Carlos Gómez Salesiano, de formación católica, no ha emitido comunicado y los padres de familia se niegan a realizar alguna declaración sobre lo sucedido, tan pronto recogen a sus hijos, se retiran del lugar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]