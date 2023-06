Autoridades de San Luis Potosí advierten que no habrá agua durante meses

El plan consiste en la distribución por pipas. Foto: Omar Hernández

El Gobierno de la capital de San Luis Potosí presentó el Plan Emergente para el Día Cero, un programa que pretende disminuir las afectaciones por la falta de agua provocada por la sequía y daños de la presa El Realito, principal fuente del vital líquido para un sector de la ciudad.

“¿Por qué no hay agua de El Realito? Ustedes ya conocen la historia, tiene tres razones: no hay agua en la presa; tiene una fisura y está dañada la presa, y tres, está dañado el ducto”. Dijo Enrique Galindo, presidente municipal de San Luis Potosí.

Una vez a la semana, los habitantes de la capital de San Luis Potosí recibirán el vital líquido a través de pipas que recorrerán de manera programada las colonias de la capital; la población tendrá que adaptarse a esta nueva dinámica de recibir el agua potable, advirtieron las autoridades.

“Y hoy, lo que estamos diciéndole es: ‘Tu pipa espérala tal día y en tal horario’, y la gente va a ir acostumbrándose porque la mala noticia de esto es que no es un asunto que va a durar días. Éste es un asunto que va a durar meses, hasta que El Realito no vuelva a tener agua, ya no hablo de las reparaciones, hasta que El Realito no vuelva a tener agua, no vamos a tener agua en la ciudad y estoy hablando de meses, de muchos meses, entonces para no engañar a nadie ni sorprender a nadie”.

Antes de que concluya este año, comenzarán a funcionar al menos dos de los seis nuevos pozos de agua proyectados por el Gobierno municipal; sin embargo, serán obras de mayor costo que no estaban programadas.

“Pero la parte más importante es la perforación de seis nuevos pozos. ¿En qué vamos con los seis nuevos pozos? Primero, dos están en proceso, en promedio los dos llevan un 67% de avance, esto es muy importante porque se contrató tecnología muy avanzada para perforar pozos lo más pronto posible, si yo no hacía eso, iba a estar arrancando pozos en enero del año que viene”.

Las autoridades de San Luis Potosí advirtieron que no se descartan adecuaciones al reglamento para sancionar a las personas que desperdicien el agua potable.