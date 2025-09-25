“Ayúdame, me van a matar”: Rosalinda Ávalos, policía que denunció a un candidato a juez, enfrenta demanda

GENERANDO AUDIO...

Dos hijos de Rosalinda Ávalos fueron asesinados en su casa. Foto: UnoTV

La policía Rosalinda Ávalos, quien se desempeñaba en la Dirección General de Métodos de Investigación en San Luis Potosí, enfrenta una denuncia judicial tras señalar a Sabas Santiago Ipiña, excandidato a juez, como presunto implicado en el asesinato de sus dos hijos. “Ayúdame, me van a matar”, advirtió la policía al irrumpir en el Congreso estatal para exponer su caso, lo que derivó en la exclusión de Ipiña del proceso de selección de jueces por no cumplir los requisitos constitucionales.

Denuncia de Rosalinda Ávalos y exclusión de candidato a juez

De acuerdo con los registros legislativos, Rosalinda Ávalos denunció en una sesión pública que Sabas Santiago Ipiña estaba relacionado con el crimen organizado y el crimen que costó la vida a dos de sus hijos. Tras la intervención de la agente, el comité de selección retiró la candidatura de Ipiña. Sin embargo, la agente ahora enfrenta una denuncia interpuesta por el propio excandidato y se presume, que los testigos presentados en el proceso serían personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En entrevista para Unotv.com, Rosalinda Ávalos confirmó que la Comisión Estatal de Atención a víctimas es la dependencia que la acompaña hasta ahora y declaró que las autoridades estatales ni federales han atendido su caso: “Al estado no le importa mi caso”, razón por la que teme por su vida.

¿De qué acusan a la policía Rosalinda Ávalos?

La policía confirmó en entrevista exclusiva en “A las nueve en Uno”, que enfrenta una demanda civil por su reclamo en el Congreso, abuso de autoridad y coalisión, ejercicio indebido de la función pública, además de que giraron un oficio de investigación en su contra, aunque acudió como madre a denunciar el crimen de sus hijos y no como servidora pública.

¿Qué les pasó a los hijos de la policía Rosalinda Ávalos?

Tras denunciar nexos de autoridades en San Luis Potosí con el CJNG, entre los que había policías, Rosalinda recibió una amenaza en su teléfono celular donde en el que le decían que iban a matar a sus hijos. La FGE informó que el 11 de noviembre de 2020, dos jóvenes de 18 y 20 años, ambos hijos de Rosalinda Ávalos, fueron asesinados en un ataque armado en su domicilio en la colonia La Lomita, en Soledad de Graciano Sánchez.

Tras haber acribillado a sus tres hijos en la puerta de su casa, dos de ellos fallecieron y sólo sobrevivió su hija mayor. El reporte de emergencia indicaba la presencia de personas lesionadas; sin embargo, al arribar al lugar, agentes de la Policía de Investigación confirmaron que las víctimas no contaban con signos vitales. Servicios Periciales recabó indicios en la zona y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

Nueve detenidos y medidas cautelares

El abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorsxs, informó que Rosalinda Ávalos se encuentra bajo resguardo en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde recibe acompañamiento legal. Pese a que existen nueve personas detenidas por el ataque, la madre de las víctimas no ha logrado que los acusados sean llevados a juicio. Ante la denuncia en su contra y el riesgo para su vida, la Fiscalía otorgó como medida cautelar únicamente patrullaje en el exterior de su domicilio, “Sólo le dieron “patrullaje” afuera de su casa. Rosalinda está en alto riesgo de ser asesinada”, denunció en redes sociales Miguel Alfonso Meza.

