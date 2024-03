Denuncian a la Casa de Salud Mental “Dina Belanger” en SLP por maltratar a sus pacientes

Usuarios denunciaron a la Casa de Salud Mental “Dina Belanger”. Foto: Getty

Una escalofriante denuncia compartida en redes sociales ha desatado la indignación en San Luis Potosí, donde exigen una investigación profunda sobre la Casa de Salud Mental “Dina Belanger”. El testimonio describe el escape de dos jóvenes de la clínica, quienes denunciaron maltrato físico y psicológico por parte del personal.

Mediante X, la cuenta @bobfeministapop publicó, a manera de hilo, la preocupante historia. De acuerdo con el relato, el pasado 27 de febrero, vecinos del Barrio de Santiago vieron a chicas siendo perseguidas por dos hombres en bicicleta. Aunque inicialmente los locatarios interpretaron que era un intento de asalto, la historia dio un giro cuando los hombres afirmaron que las chicas “estaban locas” y que escaparon de la Casa de Salud Mental “Dina Belanger”, ubicada en Aquiles Serdán, 825, 78049, San Luis Potosí, S.L.P.

Las jóvenes, de 13 y 17 años, respectivamente, relataron a los vecinos que en la institución las maltratan y que no son las únicas que sufren en el interior de la clínica. Una de ellas mencionó que lleva medio año sin contacto con sus familiares y la otra no recuerda cómo llegó al lugar. Ambas presentaban signos de violencia física, como marcas de cadenas y heridas en la espalda.

Jóvenes no recuerdan cómo llegaron a la Casa de Salud Mental “Dina Belanger”

Asimismo, comentaron que en una ocasión que se escaparon lograron llegar a la Fiscalía del Estado. Sin embargo, no les hicieron caso, pues la dueña de la Casa de Salud Mental “Dina Belanger” cuenta con influencia en el órgano de justicia. El relato empezó a alarmar cuando ambas declararon no recordar cómo llegaron a ese centro, ya que no son originarias de San Luis Potosí: una es de Coahuila y la otra, de Guanajuato.

Tras los hechos narrados, los vecinos, preocupados, se organizaron para impedir que se llevaran a las chicas. No obstante, momentos después, llegó la encargada de la clínica con una actitud prepotente e intentó llevárselas, sin mostrar identificación alguna. Incluso, amenazó a los vecinos que las ayudaban, diciendo que la Fiscalía está coludida con la clínica. Un trabajador del lugar, acorralado, admitió que sí se maltrata a las pacientes.

La situación toma un giro aún más preocupante cuando la encargada llamó a un “comandante” para decirle que estaba sucediendo la “misma situación de siempre” (refiriéndose a las chicas que escaparon). El “comandante” le dijo que enviaría unas unidades para que pudieran llevárselas. Los vecinos quedaron sorprendidos, pero se negaron a irse y dejar a las jóvenes.

Momentos después, otra mujer más joven apareció diciendo ser la psicóloga, quien también es hija de la dueña, y comenzó a regañar a las chicas. Al igual que su madre, se negó a mostrar su identificación y su cédula profesional. Tampoco supo dar un diagnóstico certero sobre lo que supuestamente les sucedía a las mujeres en la Casa de Salud Mental “Dina Belanger”, sólo mostró un documento de Word en el celular y las llamó “loquitas”.

A pesar de la llegada de patrullas de la Guardia Civil, el personal de la clínica se negó a proporcionar información. Ambas jóvenes fueron resguardadas por los elementos policiacos.

Potosinos exigen justicia por víctimas de la Casa de Salud Mental “Dina Belanger”

Dentro del hilo, cientos de potosinos han exigido que se haga justicia, pues aparte del caso de las jóvenes, algunos ciudadanos comentaron que el sitio ya contaba con denuncias desde 2021. Además, un estudiante de Psicología dijo que cuando fue a visitar el centro, los hospedados le comentaron que estaban ahí sin su consentimiento; aunado a ello, las instalaciones estaban en situaciones precarias.

Para hacer justicia, los internautas han empezado a compartir la historia, pues esperan que alguna autoridad exterior a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí pueda hacer justicia e investigue el caso.

