Continúa la búsqueda de 23 personas de Guanajuato desaparecidas en San Luis Potosí, quienes se dirigían a la ciudad de Saltillo vía carretera el martes pasado, y en su camino, familiares de las víctimas perdieron contacto con ellos, refirieron fuentes de la Fiscalía General de Justicia de dicho estado.

Por este hecho, se mantiene un operativo para la localización de estas 23 personas, quienes viajaban en dos camionetas blancas, propiedad de la Agencia de viajes y renta de camionetas “Grupo Eiffel” y cuyos dos choferes también se encuentran desaparecidos dentro de este grupo.

Agentes quienes participan en los trabajos de campo en la ciudad de Matehuala refieren que se han establecido tareas de búsqueda en conjunto con autoridades y agentes de Guanajuato, durante toda la madrugada se efectuaron barridos terrestres y aéreos en la zona de la desaparición, el libramiento carretero de Matehuala.

Desde la Fiscalía, aclararon que efectivamente, ayer miércoles, fue localizado por la Guardia Civil Estatal un grupo de 16 personas caminando sobre el libramiento carretero de Matehuala, quienes refirieron haber sido asaltados por un grupo de civiles armados. Luego, se localizó una camioneta blanca, sin embargo, tanto las víctimas como el vehículo no corresponden a las personas desaparecidas de Guanajuato

Se trata de viajeros procedentes del Estado de México, quienes también tenían como destino la ciudad de Saltillo, en Coahuila. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles del punto de partida.

En la zona de la desaparición, participan agentes de campo de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, ellos son apoyados por agentes en tierra y dos helicópteros del estado de Guanajuato equipados con tecnología y visión infrarroja e instrumental de vuelo nocturno, especializado en la localización de personas desaparecidas.

A pesar del fuerte despliegue de seguridad pública, hasta el momento, no se tiene conocimiento de que alguna persona perteneciente a este grupo de 23 viajeros de Guanajuato o alguna de las dos camionetas haya sido ubicada.

En relación con la desaparición de 23 personas originarias de Guanajuato, quienes desde la noche del lunes 3 de abril habrían salido de la comunidad de San Felipe a bordo de dos camionetas con destino a Saltillo, Coahuila, fue durante la madrugada del martes 4 cuando la empresa de transporte recibió la alerta de los GPS de las camionetas que se desviaron de la ruta señalada, justo en un tramo carretero perteneciente a San Luis Potosí.

La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó a través de un comunicado la localización de una camioneta en la que viajaba un grupo de 16 personas procedentes del estado de Guanajuato y que los trabajadores habían sido asaltados y encontrados en un lugar cercano, donde se recuperó el vehículo por elementos de la Guardia Civil Estatal durante un patrullaje de rutina.

Sin embargo, personal de la empresa confirmó que en realidad se trató de un secuestro, pues los responsables pedían 60 mil pesos por cada uno de los guanajuatenses.

Por la tarde de este miércoles, el alcalde del municipio de San Felipe, Guanajuato, Eduardo Maldonado, confirmó que ya habrían aparecido las 23 personas y que estaba en camino hacia su destino en Saltillo, Coahuila.

Por su parte, los dueños de la empresa comentaron que no han tenido contacto con los choferes de las unidades y tampoco han sido notificados sobre la liberación de los pasajeros por parte de alguna autoridad.

“No, eso no es cierto, hasta ahorita no tenemos ninguna información de ellos. No sabemos nada de ellos. (…) Pero de las personas, hasta ahorita, hasta estos momentos, no sabemos nada aún, ni de los operadores, ni de los pasajeros”

Resaltaron los dueños de la empresa en entrevista